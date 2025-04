El triste mensaje de Martín Palermo al despedirse de Olimpia de Paraguay: "Gracias a todos"

El triste mensaje de Martín Palermo al despedirse de Olimpia de Paraguay

Martín Palermo no sigue en Olimpia de Paraguay después de la dura derrota sufrida ante Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores de América y el propio exjugador rompió el silencio. A través de sus redes sociales y días después de lo sucedido en el torneo continental, el "Titán utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por la salida del club "guaraní" tras la caída contra el "Fortín". A su vez, dejó algunas palabras para los hinchas del equipo.

Con dos imágenes y un breve texto, el ídolo de Boca Juniors se acordó no sólo de los fanáticos, sino también de la dirigencia y los futbolistas que comandó durante su ciclo. Una de las fotos es junto al trofeo que consiguió en 2024 y la restante es de "La 47", la hinchada del Olimpia. Si bien sus números no fueron negaitvos, lo cierto es que en el útlimo tramo no la pasó nada bien y todo derivó en su triste despedida.

El mensaje de Martín Palermo para despedirse de Olimpia de Paraguay

La 47 nunca la voy a olvidar.

Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por este club tan grande.

Junto a mi cuerpo técnico, dirigentes, empleados, jugadores y toda su hinchada pudimos lograr mi sueño de salir campeón por primera vez.

Gracias a todos por el cariño y apoyo en los momentos malos y buenos que nos tocó pasar. Siempre todos juntos como el primer día.

No me despido, hasta la próxima!

Martín Palermo se despidió de Olimpia de Paraguay

Las estadísticas de Palermo como DT de Olimpia

57 partidos oficiales.

27 victorias.

17 empates.

13 derrotas.

Un 56% de efectividad.

76 goles a favor.

53 goles en contra.

1 título obtenido.

Benedetto habló de Boca y sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN

Darío "Pipa" Benedetto rompió el silencio tras la dura derrota de Olimpia de Paraguay por 4 a 0 ante Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores y reveló los motivos que lo llevaron a irse de Boca Juniors a mediados del 2024. En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo y sus compañeros en ESPN F90, el delantero no se guardó nada sobre lo sucedido hace poco menos de un año. La charla se dio en el marco de la salida de Martín Palermo del elenco paraguayo después de la caída de su equipo.

Lo cierto es que si bien fue clave en el "Xeneize", el atacante perdió lugar con el paso del tiempo y mucho más con la llegada de Edinson Cavani a la institución. Tras tener varias diferencias con Diego Martínez en su momento, finalmente rescindió su vínculo y posteriormente se unió al plantel del "Titán". Ahora, luego de ser protagonista por sus entredichos con hinchas de su equipo y otros futbolistas, el "Pipa" salió con los tapones de punta. "Simplemente fueron manejos que a mí no me gustaron. Sumale que no estaba teniendo minutos y me sentía bien para sumarlos. Era suplente y quería buscar minutos, por eso mí salida. Era un ciclo casi terminado. Sabía que iba a hablar con Román y le iba a pedir mí salida para rescindir el contrato y que las cosas queden bien. No me arrepiento de nada", esbozó Benedetto con respecto a su desvinculación.