Benedetto habló de Boca y sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN: "No me gustaron"

Benedetto habló de Boca y sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN

Darío "Pipa" Benedetto rompió el silencio tras la dura derrota de Olimpia de Paraguay por 4 a 0 ante Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores y reveló los motivos que lo llevaron a irse de Boca Juniors a mediados del 2024. En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo y sus compañeros en ESPN F90, el delantero no se guardó nada sobre lo sucedido hace poco menos de un año. La charla se dio en el marco de la salida de Martín Palermo del elenco paraguayo después de la caída de su equipo.

Lo cierto es que si bien fue clave en el "Xeneize", el atacante perdió lugar con el paso del tiempo y mucho más con la llegada de Edinson Cavani a la institución. Tras tener varias diferencias con Diego Martínez en su momento, finalmente rescindió su vínculo y posteriormente se unió al plantel del "Titán". Ahora, luego de ser protagonista por sus entredichos con hinchas de su equipo y otros futbolistas, el "Pipa" salió con los tapones de punta.

Darío "Pipa" Benedetto sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN F90

"Simplemente fueron manejos que a mí no me gustaron. Sumale que no estaba teniendo minutos y me sentía bien para sumarlos. Era suplente y quería buscar minutos, por eso mí salida. Era un ciclo casi terminado. Sabía que iba a hablar con Román y le iba a pedir mí salida para rescindir el contrato y que las cosas queden bien. No me arrepiento de nada", esbozó Benedetto con respecto a su desvinculación. A ello le sumó la llegada de Cavani y agregó: "Cuando vino Edi me encantó, fue una competencia que potenció mucho más todo".

Por otro lado, tras anunciar que no volvería a Boca, el "Pipa" sostuvo: "Fui feliz y estoy muy orgulloso de mi paso, pero nunca me consideré un ídolo. Le tengo un gran cariño a toda la gente de Boca, pero no es algo que estaba en mí cabeza serlo".

Darío "Pipa" Benedetto, quien no atraviesa un buen momento en Olimpia de Paraguay

Los números de Darío "Pipa" Benedetto con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 172.

: 172. Goles : 71.

: 71. Asistencias : 19.

: 19. Títulos: Primera División 2016/2017; 2017/2018; Supercopa Argentina 2019 y 2024; Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022.

Olimpia echó a Palermo luego de la goleada de Vélez

El club paraguayo confirmó que el DT argentino no estará más al frente del primer equipo, aunque el protagonista había asegurado que tenía fuerzas para continuar. "Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor", mencionó al comienzo. En la delegación del elenco guaraní hay varios conocidos que pasaron por el fútbol argentino: Robert "Sicario" Rojas, Lisandro López, Darío "Pipa" Benedetto, Iván Leguizamón y Lucas Pratto.

Las estadísticas de Palermo como DT de Olimpia