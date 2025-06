Un campeón retirado de la Fórmula 1 filtró que puede volver: "Tengo que admitir"

Sorpresa total en la Fórmula 1 por la posible vuelta de un campeón.

Hay sorpresa en la Fórmula 1 porque un campeón que se había retirado puede regresar en breve a la máxima categoría del automovilismo mundial. De hecho, el mismo protagonista reconoció contactos oficiales por parte de Red Bull en las últimas horas y es nada menos que uno de los mejores pilotos de la historia.

El excorredor que está en condiciones de retornar a la F1 es nada menos que Sebastian Vettel, aunque su presencia no esta oportunidad no sería dentro del vehículo precisamente. En el diálogo con el medio de comunicación local ORF, sorprendió a todos el expiloto alemán de 37 años, que ganó cuatro títulos seguidos entre el 2010 y el 2013 inclusive.

Vettel puede volver a la Fórmula 1, aunque no como piloto sino como parte de un equipo

El excorredor alemán mencionó que ya hubo un llamado por parte de Red Bull, aunque ello no significa que él ya haya aceptado la propuesta del líder de la escudería austríaca. “Ha habido algunos titulares recientemente; todavía me llevo muy bien con Helmut (Marko), y tengo que reconocer que hemos tenido intercambios sobre el tema...", afirmó el astro de 37 años.

Si bien el germano reconoció que los contactos “aún no son tan intensos ni en profundidad", al mismo tiempo aclaró: "Puede que haya algo en lo que pueda tener un rol". Vettel también remarcó que "todavía está por verse de qué manera" y profundizó: "También tengo que admitir que no he estado siguiendo muy de cerca la F1 en estos últimos años, aunque sé que Marko sabe lo que hace y, sin importar lo que suceda, siempre se puede aprender mucho de él".

Vettel, tetracampeón de la Fórmula 1, fue invitado para volver.

Con relación a la trascendencia del líder del equipo, el ex Ferrari manifestó que “Marko no es reemplazable" porque "por su carácter, por lo que ha hecho por el equipo desde 2005, no es realista que alguien se ponga como objetivo reemplazarlo. Ha dicho ya varias veces que va a parar. Sigue allí y ojalá pueda estar mucho más tiempo, pero en algún momento deberá irse y él lo sabe". Por último, aseveró que "es un realista brutal y puede juzgar muy bien las cosas, él sabrá cuando es el momento correcto”.

Los impactantes números de Vettel en la F1