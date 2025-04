Jugó en Boca, sufrió una estafa, se retiró por lesión y hoy trabaja en una ladrillera

Jugó en Boca, le fue mal y ahora trabaja con ladrillos en su país.

Un exjugador de Boca Juniors, que fue campeón de la mano del "Maestro" Oscar Tabárez como entrenador, reveló que actualmente vende ladrillos para vivir. Al margen de que disputó sólo dos partidos oficiales con la camiseta "Azul y Oro", se destacó en su posición y eso lo llevó a vestir los colores de su Selección en varias oportunidades. Lamentablemente, una lesión cambió su carrera para siempre y esto lo llevó a tener un nuevo destino lejos del deporte.

El protagonista de esta curiosa historia es nada menos que el colombiano Arley Dinas, quien hizo gran parte de su recorrido como jugador en su país, tuvo un breve paso por el fútbol japonés y llegó al "Xeneize" ya con 37 años en el 2002. Al margen de los títulos que consiguió con el América de Cali y Deportes Tolima, el "Cafetero" llegó a Argentina para ser parte del club de La Ribera con el DT uruguayo. Sin embargo, aquella dolencia lo obligó a retirarse y luego dedicarse a la venta de los mencionados materiales.

La historia de Arley Dinas, ex Boca: de retirarse por una lesión a trabajar con ladrillos

“Yo no lo pedí, pero entrene a ver qué pasa“, le dijo el estratega uruguayo una vez que se puso la camiseta del Xeneize. “Le dije a Tabárez que cuando expulsaban a Rolando Schiavi o a Nicolas Burdisso, traían uno de abajo por encima mío y no contaban conmigo. Pero fue peor, porque no me quiso tener más en el plantel”, expresó Dinas en el 2022.

Arley Dinas, el ex Boca que hoy trabaja en una ladrillería en Colombia.

Esto provocó el enojo del lateral colombiano y fue directamente a hablar con el entonces presidente de la entidad Mauricio Macri, donde se enteró de una inesperada estafa por parte de su representante: “¿Por qué vas a renunciar si vos ganás más que tus compañeros?”. Al escuchar eso, le repregunté (a Macri): “¿Cuánto es que gano yo?”. Cuando me respondió “15 mil”; yo apenas recibía siete mil“, expresó Dinas con bronca finalmente.

Es que la lesión que lo marginó de cualquier actividad relacionada al fútbol en el 2005 fue un punto de quiebre: "Me sacaron el cartílago derecho de una de mis rodillas y me quedó hueso con hueso. No puedo caminar normal. Tengo que recargar todo el peso sobre la pierna izquierda. Hoy se me dificulta desplazarme fácilmente. Casi no camino mucho", detalló Arley.

Actualmente, Dinas lidera una ladrillera en Cali, Colombia, y lleva dos años al frente siendo la única fuente de ingreso económico para mantener a su familia. El trabajo que lleva a cabo lo gestiona junto a un amigo suyo, pero no tiene grandes ingresos ni posee mucha movilidad. Meses atrás, en el diálogo con Infobae, el ex defensor aseguró: "Estaba acostumbrado a una vida de lujo y de repente, de un día para el otro, me quedé sin nada. Fue un momento muy duro de atravesar".