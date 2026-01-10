La cascada escondida de Córdoba: tiene más de 20 metros y pocos la conocen, ¿cómo llegar?

Ubicada en pleno corazón de las sierras cordobesas, casi en el límite con San Luis, la cascada El Salto del Tigre en Achiras se erige como uno de los destinos naturales por descubrir en esta temporada de verano 2026.

De más de 20 metros de alto, su recorrido no sólo garantiza una experiencia inmersiva de paz y tranquilidad, sino que además invita a vivir el máximo esplador de su gran hoya de agua de estadio congelado en invierno.

¿Cómo es la cascada El Salto del Tigre?

Con chances de acceder a vistas panorámicas del Valle del Conlara desde su punto máximo de altura, la cascada El Salto del Tigre se emplaza dentro del Valle de Calamuchita.

Su acceso demanda de un trekking por senderos sencillos de 3,5 kilómetros desde Achiras. También cuenta con una zona de descanso con mucha sombra, mesas y sillas de cemento.

En la flora del lugar gana relevancia el pasto puna de incomparable belleza, algunas gramíneas y en los bordes de los arroyos escasos ejemplares de Tabaquillo y el Orcomolle. Respecto a la fauna, mamiferas como pumas, zorros, pecaríes, gato moro y del pajonal, liebre orejona o europea, son las especies abundantes, además de los majestuosos cóndor, Águila Mora y la Loica.

¿Cómo llegar a la cascada El Salto del Tigre en Achiras?

Desde Achiras, llegar a la cascada El Salto del Tigre es una aventura accesible. Se parte por camino rural hacia el paraje El Chacay, siguiendo señalización local. Tras unos kilómetros de ripio, se continúa a pie por un sendero entre monte serrano.