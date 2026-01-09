Escapadas a Córdoba en el verano 2026: sierras, ríos y qué actividades hacer

Córdoba es uno de los grandes destinos para ir durante el verano, ya que logra combinar el descanso con la aventura. La provincia ofrece desde rincones solitarios de aguas cristalinas hasta ciudades vibrantes y una gran temporada teatral. Descubrí que podés hacer.

Córdoba 2026: qué se puede hacer durante el verano

Ya sea que estés planeando una escapada de fin de semana o unas vacaciones cortas, la provincia serrana tiene un montón de actividades y propuestas para esta temporada. Ya sea que busques la paz absoluta de los pueblos de Traslasierra, sumergirte en los paisajes de Calamuchita o dejarte llevar por la energía de los festivales en el Valle de Punilla. Conocé cuáles son los destinos imperdibles y las actividades que deberías hacer.

1. Los mejores ríos para enfrentar el calor

Si algo define al verano cordobés son sus balnearios. Para este 2026, hay puntos clave que tenés que anotar:

Río Quillinzo (Calamuchita) : conocido por ser uno de los más puros de la provincia. Sus playas de arena fina y aguas templadas son ideales para ir con la familia y disfrutar de un entorno casi virgen.

Mina Clavero y el Río de los Sauces: el río Mina Clavero, una de las maravillas naturales del país, ofrece ollas profundas y toboganes naturales. Si buscás algo más tranquilo, el Río de los Sauces en Nono tiene playas bajas perfectas para los más chicos.



el río Mina Clavero, una de las maravillas naturales del país, ofrece ollas profundas y toboganes naturales. Si buscás algo más tranquilo, el Río de los Sauces en Nono tiene playas bajas perfectas para los más chicos. Río San Guillermo: si te gusta explorar, este río de aguas turquesas que baja de Los Gigantes es una joyita menos concurrida, ideal para desconectar del mundo.

Uno de las grandes opciones para combatir el calor es pasar el día en algún río, como el de Mina Clavero

2. Actividades de aventura y naturaleza

La geografía de Córdoba también invita a moverse y tener experiencias divertidas en medio de entornos naturales:

Trekking al Cerro Champaquí o al Uritorco : para los más activos, alcanzar la cima del Champaquí es un rito de iniciación. Si preferís algo más místico, el Cerro Uritorco en Capilla del Monte te ofrece vistas espectaculares y leyendas locales.



: para los más activos, alcanzar la cima del Champaquí es un rito de iniciación. Si preferís algo más místico, el Cerro Uritorco en Capilla del Monte te ofrece vistas espectaculares y leyendas locales. Camino de las Altas Cumbres: manejar por esta ruta es una actividad en sí misma. Las vistas panorámicas y las paradas para comprar productos regionales (¡no te olvides del salame y el queso!) son obligatorias.

También se puede hacer trekking o manejar y disfrutar de vistas panorámicas

manejar por esta ruta es una actividad en sí misma. Las vistas panorámicas y las paradas para comprar productos regionales (¡no te olvides del salame y el queso!) son obligatorias. Parque Nacional Ansenuza: en el noreste provincial, Miramar te espera con la laguna Mar Chiquita. Podés hacer avistaje de flamencos, paseos en kayak y disfrutar de atardeceres que parecen sacados de una postal.

3. Festivales y Cultura: la joya de la temporada

El calendario de eventos para enero y febrero de 2026 está más cargado que nunca. Entre las diferentes propuestas se encuentran: