Empezó la temporada de verano 2026 y la ciudad de Córdoba, lejos de ser un mero sitio de paso, cuenta entre sus múltiples opciones turísticas un verdadero oasis para hacer frente a las altas temperaturas: el camping municipal General San Martín.

Ubicado en la calle Miguel Lillo s/n, el establecimiento reúne las condiciones casi infalibles para ser adoptado como opción de visita asegurada al ser bueno, bonito y barato.

¿Cómo es el camping municipal General San Martín de Córdoba capital?

El camping municipal General San Martín cuenta con asadores con bancos y mesas, pilares con electricidad, baños con agua caliente las 24 horas, canchas de fútbol, vóley y básquet, dos piscinas descubiertas, adicional policial las 24 horas por seguridad, además de que se puede acampar en los espacios verdes indicados.

En el predio se encuentran las ruinas jesuíticas del Molino de Hormaechea y el casco viejo de la estancia “El paraíso” de fines de 1980.

"Camping General San Martín es el lugar por excelencia elegido para los tradicionales campamentos infantiles, torneos de fútbol, hockey, encuentros deportivos, recreativos y de vida en la naturaleza", señala el sitio oficial.

¿Cuánto sale la entrada al camping municipal General San Martín de Córdoba capital?

El ingreso al predio del camping municipal General San Martín es de lunes a domingo, de 8 a 20n hrs, siempre que haya disponibilidad de cupo. No se toman reservas previas.

Tarifas de acampe (con pileta incluida):

Mayores de 12 años: $ 10.000 por día

Grupo familiar (2 adultos con menores de 12 años): $ 13.000 por día

Motorhome: $ 7.000 + valor por cada integrante

Casilla rodante: $ 5.500 + valor por cada integrante

Para consultas, la administración atiende de lunes a viernes de 9 a 16 al teléfono (0351) 4332729.

Tarifas para pasar el día (pileta incluida):

Mayores de 12 años: $ 8.000

Grupo familiar (2 adultos con menores de 12 años): $ 10.000

Para ingresar a la pileta es obligatorio contar con revisión médica, trámite que se realiza sin costo dentro del predio.

¿Cómo llegar al camping municipal General San Martín de Córdoba capital?

Este camping municipal San Martín se encuentra alejado del centro de la ciudad, por lo que se sugiere ir en auto en colectivo urbano que llegue hasta el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos.