Grilla Jesús María de hoy: quiénes cantan este viernes 9 de enero en el festival

Grilla Jesús María de hoy: quiénes tocan este viernes 9 de enero en el festival

Llega una de las fechas más esperadas del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, ya que este viernes 9 de enero se presentarán de los artistas más aclamados por el público. Descubrí cómo se compone la grilla, a qué hora abren las puertas y todo lo que necesitas saber para disfrutarlo.

Grilla del Festival Jesús María para este viernes 9 de enero

La 60° edición del Jesús María tuvo su noche de apertura el pasado jueves, pero su primer día oficial será este viernes 9 de enero y finalizará el domingo 18 de enero. Se trata de un momento único para disfrutar de grandes artistas de la música popular argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica.

La grilla de este viernes es la siguiente:

Los Palmeras

Q’ Lokura

Destino San Javier

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

El Festival Jesús María comenzó el 8 de enero y durará hasta el 18

A qué hora abren las puertas del Festival Jesús María este viernes

Como ocurre habitualmente el Festival de Jesús María 2026 comenzará a las 19:00 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán temprano para disfrutar del acto inaugural que estaba programado para el jueves pasado. En concreto, los espectáculos centrales con los artistas más destacados empezarán a la noche por lo que se puede ingresar con tranquilidad.

Los horarios claves del festival de doma y folklore son los siguientes:

Convocatoria al desfile Unión de los Pueblos a las 15 hs (en Colonia Caroya y Sinsacate)

Unión de los Pueblos a las 15 hs (en Colonia Caroya y Sinsacate) La apertura de puertas del Anfiteatro José Hernández serán a las 17.30 hs. Además, el desfile ingresa al predio.

serán a las 17.30 hs. Además, el desfile ingresa al predio. Jineteada 19:00 hs.

Apertura oficial de la edición 21 hs.

Fin del festival: 05:00 hs.

Cómo se transmitirán el espectáculo para todo el público

Inicio del espectáculo y transmisión online: 19:00 hs.

Inicio transmisión TV: 22:00 hs.

Con qué objetos no se puede ingresar al Jesús María

Si bien en el lugar habrá puestos gastronómicos y de hidratación, durante el Festival Jesús María se puede ingresar al Anfiteatro José Hernández con los siguientes objetos:

Comida y bebida

Conservadora con ticket (capacidad de hasta 30 litros)

Equipo de mate

Botellas de plástico

Sin embargo, los siguientes objetos están prohibidos: