El Festival de Jesús María dio a conocer la lista de precios de su gastronomía.

Desde la cuenta oficial de Instagram del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se publicó recientemente la lista de precios de la comida y la bebida que estarán disponibles durante el evento. La información generó gran interés entre el público, ya que este tradicional festival convoca a miles de personas y la oferta gastronómica es un punto clave para quienes asisten a disfrutar de las jornadas completas.

Según lo comunicado, habrá una amplia variedad de comidas para todos los gustos, entre las que se incluyen empanadas, choripanes, asado, pizzas, locro, hamburguesas y panchos, opciones clásicas que acompañan el espíritu popular del festival. En cuanto a las bebidas, se podrán encontrar gaseosas, cerveza, vino y aperitivos, además de helados para quienes busquen algo dulce o refrescante. De esta manera, la organización busca garantizar una propuesta completa para que el público pueda comer y tomar algo sin salir del predio.

Los precios de la gastronomía de este festival emblema del folklore argentino rondan los 10 o 15 mil pesos por persona entre comida y bebida; nada mal para las tarifas que se suelen manejar en ese tipo de eventos. A persar de esto, en la sección de comentarios del posteo hubo algunas quejas por el precio y muchas consultas en relación a opciones sin TACC, ya que la gran mayoría de los platos contienen harina.

Las listas de precios de Jesús María 2026

