El Chaqueño Palavecino habló sobre su año laboral.

El Chaqueño Palavecino compartió en sus redes sociales un video que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, en el que anunció su esperada gira de verano por distintos festivales del país. Con un mensaje cercano y cargado de entusiasmo, el artista adelantó que volverá a recorrer escenarios emblemáticos llevando su música a diferentes provincias.

La noticia fue celebrada por el público, que año tras año acompaña sus presentaciones y mantiene un fuerte vínculo con el músico. Durante esta gira, el Chaqueño interpretará canciones que ya son verdaderos clásicos del folklore argentino, temas que forman parte del cancionero popular y que toca en cada show. El anuncio despertó intriga entre los fans, que esperan conocer pronto las fechas y los festivales confirmados, mientras celebran la posibilidad de volver a disfrutar en vivo de una de las voces más representativas del género.

"Acá estamos, comienzo de año. Primer actuación del 2026, así comienza nuestro trabajo de aquí hasta que termine la temporada. Quiero agradecerle a la gente de todos los festivales y al equipo de trabajo. Salud a todos", soltó El Chaqueño Palavecino en su descargo de redes sociales. En la sección de comentarios, dejaron mensajes como "Muchísimo éxito a ese equipazo, nos vemos en Jesús Maria y en todos los shows en San Luis" y "Feliz año nuevo mi querido! A brillar en el nuevo año 2026".

El evento que llevará a El Chaqueño Palavecino a Buenos Aires

El Chaqueño Palavecino utilizó sus redes sociales para comunicar su participación en un importante festival de folklore que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires e invitó al público a sumarse a la propuesta. El anuncio se dio en el marco de una presentación ante la prensa, donde el cantante compartió escenario y palabras con otros referentes del género.

Chaqueño Palavecino.

El autor de clásicos como Amor salvaje y La ley y la trampa estuvo acompañado por artistas como Maggie Cullen, Los Tabaleros y Los Manseros Santiagueños, con quienes impulsó la difusión del evento. El encuentro, denominado Festival La Porteña, tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Hipódromo de Palermo y reunirá a distintas generaciones del folklore argentino.