El Chaqueño Palavecino habló sobre un inminente evento folklórico en Palermo.

El Chaqueño Palavecino hizo un anuncio sobre lo que hará en un festival porteño de folklore e invitó a todos sus seguidores de redes sociales a que sean parte del encuentro. El intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa compartió un evento de prensa junto a colegas.

El músico de folklore estuvo con figuras como Maggie Cullen, Los Tabaleros y Los Manseros Santiagueños, para promocionar el encuentro que se dará el sábado 13 de diciembre en el Hipódromo de Palermo bajo el nombre de Festival La Porteña. "Palpitando lo que será una gran noche. Con estos grandes cantores y amigos. Nos vemos muy pronto", escribieron desde la cuenta oficial del evento.

En un video publicado en el Instagram del festival, el ídolo del folklore habló de su vestimenta: "El gaucho tiene que vestirse de pe a pa. O sea, de pies a cabeza: traje, corbata y también el sombrero". Al mismo tiempo, El Chaqueño Palavecino habló sobre lo que hace antes de subir al escenario y sostuvo: "Tomarme un vino, bah, un vino no. Dos copas. Invitamos a todos aquellos que gustan de nuestra música que vengan hasta acá porque hay para todos. Van a esuchar a los más jóvenes, a los viejos, los medianos. Vamos a estar cantando folklore, música argentina".

El inesperado gesto del Chaqueño Palavecino en una ciudad bonaerense

El Chaqueño Palavecino dio una grata sorpresa a los vecinos de la localidad bonaerense de Bragado al regalarles un Día de la Tradición distinto: realizó una visita inesperada a una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 5. El reconocido cantautor, que venía de la ciudad de 9 de Julio, no dudó en sacarse fotos y conversar con quienes se acercaron. El músico, que viajaba junto a su hijo, había pasado por 9 de Julio para ver a unos amigos. Cuando se detuvo a comer en la estación, los empleados y clientes lo identificaron enseguida, generando un encuentro espontáneo.

Chaqueño Palavecino.

El importante festival donde tocó El Chaqueño Palavecino

El Chaqueño Palavecino formó parte de la 60ª edición del Festival Nacional Monteros de la Patria y protagonizó un momento cargado de emoción junto a su público. Tras finalizar su presentación, el referente del folklore compartió en sus redes sociales algunas palabras sobre su paso por el escenario, dejando ver lo conmovido que se sintió por el cariño recibido.