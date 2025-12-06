Bahía Blanca: licitan obra clave en el Canal Maldonado para triplicar la defensa contra inundaciones

La Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca al licitar la segunda etapa de la reconstrucción del Canal Maldonado, una obra considerada clave para el saneamiento hídrico y la mitigación de inundaciones en la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $35.619.642.747 y recibió 11 ofertas, que ahora ingresarán en proceso de evaluación técnica y administrativa.

El acto de licitación se realizó con la presencia del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara. La obra forma parte del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, impulsado por el Gobierno provincial tras el fuerte temporal del 7 de marzo, y se enmarca dentro del Plan del Sistema Hidráulico pensado para la región.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el ministro Gabriel Katopodis remarcó que la intervención sobre el Canal Maldonado se diseñó como una respuesta estructural a los daños provocados por el temporal. “Desde el día 1 del temporal supimos que Bahía Blanca necesitaba respuestas concretas y un plan serio de reconstrucción. Con el gobernador Kicillof y el intendente Susbielles decidimos encarar ese camino, trabajando codo a codo con el municipio y con una mesa de especialistas locales”, señaló.

En la misma línea, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, destacó que la licitación “no es un hecho aislado”, sino parte de una respuesta integral del Estado provincial frente a las consecuencias del temporal. “Esta obra en Bahía Blanca es vital para el saneamiento y la mitigación de inundaciones; representa la diferencia entre la angustia de los vecinos cada vez que llueve y la tranquilidad de saber que hay una infraestructura acorde”, afirmó.

El intendente Federico Susbielles subrayó la importancia del avance administrativo de esta segunda etapa. Explicó que la reconstrucción del Canal Maldonado permitirá triplicar su capacidad de carga y que el proyecto incorpora una mirada ambiental y ecológica. “Es un nuevo paso hacia la reconstrucción del Canal Maldonado. Se proyecta con una mirada ambiental fundamental para nuestro futuro”, indicó, y agradeció al gobernador Axel Kicillof “por el compromiso y el trabajo conjunto”.

Las obras estarán a cargo de la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. El objetivo es reconstruir y ampliar la capacidad hidráulica del Canal Maldonado, perteneciente a la cuenca baja del arroyo Napostá, principal desagüe pluvial de una amplia zona urbana. El plan de intervención está organizado en seis etapas y contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividida en tres subtramos, además de la construcción de 16 nuevos puentes.

Los detalles de la obra

Desde el área técnica se detalló que el proyecto permitirá triplicar el caudal original del canal, pasando de 300 a 900 m3/s, en función del aumento del ancho de boca de 19 a 26 m2, la uniformidad de las pendientes en los tres subtramos y el uso de un revestimiento de hormigón armado de mejor calidad.

Además del componente hidráulico, el proyecto incorpora intervenciones urbanas sostenibles sobre el canal. Se prevé la conformación de terrazas inundables o bermas que permitan absorber mayores volúmenes de agua durante las crecidas y que, en períodos secos, funcionen como espacios públicos de recreación y encuentro para la comunidad.

Las autoridades indicaron que las obras también contribuirán a la valorización y creación de nuevos frentes urbanos, así como a mejorar la conectividad entre barrios ubicados a ambos lados del Canal Maldonado, históricamente separados y vinculados casi exclusivamente por puentes vehiculares. La propuesta incluye piezas modulares que funcionarán como pasarelas y puntos de cruce peatonal, además de compensar las áreas públicas afectadas por el ensanchamiento del canal. En total, está previsto sumar 47.297 metros cuadrados de nuevos espacios de uso común distribuidos a lo largo de la traza.

El Gobierno bonaerense enmarcó esta licitación dentro del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que contempla una inversión plurianual extraordinaria estimada en $210.554 millones. El programa incluye tres líneas de acción principales: el Plan del Sistema Hidráulico, la recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna, y un Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana para reparar y mejorar calles, servicios y espacios públicos afectados.

En paralelo, el Ministerio avanza con el Plan Hídrico Integral en la región de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que contempla 16 obras en la ciudad, orientadas a mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable. Entre las intervenciones figuran el recambio y ampliación de redes, la rehabilitación y construcción de acueductos y una nueva planta modular de potabilización, con la meta de fortalecer la infraestructura de agua y saneamiento en el mediano y largo plazo.