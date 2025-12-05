Grupo de la Selección Argentina para el Mundial 2026: rivales y fixture del equipo

La Selección Argentina ya tiene todo su calendario confirmado y, ahora, se sabe que tendrá que jugar con sus rivales en la Copa del Mundo. El equipo que dirige Lionel Scaloni enfrentará a varios equipos en el grupo J. De esta forma, el conjunto que tiene a Lionel Messi como máxima figura ahora tendrá un camino largo al título.

El conjunto argentino, de esta forma, va a tener a sus rivales para la primera ronda del Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá. De esta forma, sus primeros rivales serán: Austria, en primer lugar, aunque todavía no está el orden determinada.







Cuando arranca el Mundial 2026

Se viene una nueva edición del mundial de fútbol masculino, la gran cita del deporte mundial por excelencia por fuera de los Juegos Olímpicos. Una competencia que cada cuatro años paraliza al mundo, con la posibilidad de definir un nuevo campeón. Y que en esta oportunidad tendrá la particularidad de ampliar la cantidad de participante de 32 a 48 selecciones, lo que representará mayor cantidad de partidos y países involucrados.

Se trata de un certamen que contará en total con 104 juegos, que se distribuirán en 16 ciudades anfitrionas pertenecientes a tres países diferentes. Estos son Canadá, Estados Unidos y México. En el caso de EEUU, es la segunda vez que recibe a una cita mundialista, después de la experiencia de 1994. Y en el caso de los mexicanos, albergarán un mundial por tercera vez en su historia (cifra hasta ahora record) después de ser anfritriona en 1970 y 1986.