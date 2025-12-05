El problema de salud de Cacho Garay.

En medio del proceso judicial que lo mantiene imputado por violencia de género y abuso sexual, Cacho Garay atraviesa un deterioro físico cada vez más severo. Su abogado, Leonardo Pasccon, confirmó que el humorista sufrió la amputación de todos los dedos de un pie como consecuencia de su diabetes, una enfermedad que —según explicó— “le ha generado problemas que no pudieron ser controlados”.

El representante legal detalló en Mitre Live que la salud del comediante preocupa incluso más que su situación en tribunales. “Tiene serios problemas de movilidad a raíz de las cirugías y esto lo destruye de a poco”, señaló. Además, describió un cuadro emocional marcado por la angustia y la ansiedad: “Le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo”.

La enfermedad obligó a Garay a modificar su rutina y su lugar de residencia. Por prescripción médica y por dificultades para desplazarse, ya no puede vivir en su casa habitual. Se mudó a un domicilio alquilado, donde cumple las restricciones impuestas por la Justicia mendocina.El humorista debe presentarse una vez por mes en Fiscalía para acreditar su domicilio y tiene prohibido salir de la provincia.

Qué se sabe sobre las causas judiciales de Garay

Cacho Garay fue denunciado por su expareja, Verónica Macías, quien lo acusó de violencia de género, abuso sexual con acceso carnal y amenazas agravadas. El humorista recuperó la libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos, aunque continúa imputado y bajo estrictas restricciones.