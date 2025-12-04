Qué países están clasificados y quiénes todavían pueden clasificar al Mundial 2026

Canadá, México y Estados Unidos serán anfitriones del mundial.

Cada vez falta menos para que comience a disputarse el mundial 2026, que reunirá a las mejores selecciones del mundo en un evento único. Una competencia que por primera vez contará con 48 equipos, de los cuales seis fueron clasificados de forma directa desde Sudamérica. Ellos son Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, que regresa a los mundiales tras largos 16 años de ausencia.

Por su parte, la mayor parte de clasificados provienen de Europa, que cuenta con 12 clasificados directos, a los que hay que hay que sumarle cuatro más que ingresan por la instancia de repechaje de UEFA. Y el resto de las confederaciones disputan por primera vez un repechaje internacional de seis combinados, en donde tan solo dos podrán estar en la próxima Copa del Mundo, mientras que los restantes lo mirarán por televisión.

Qué selecciones ya clasificaron al mundial 2026

Conmebol (6/6) : Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Concacaf (3/6) : México, Estados Unidos y Canadá. Panamá, Curazao y Haití.

: México, Estados Unidos y Canadá. Panamá, Curazao y Haití. África (9/9) : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. Asia (8/8) : Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Oceanía (1/1) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

Qué equipos todavía pueden ir al mundial 2026

Los equipos que juegan el repechaje, a disputarse entre el 26 y 31 de marzo de 2026, aún pueden ir al mundial. Estos son los equipos que disputan cuatro cupos por Europa y los dos restantes en las otras confederaciones. En el caso del repechaje internacional, se enfrentarán Bolivia y Surinam, de los cuales el ganador juega contra Irak la chance de llegar al mundial. Por su parte, Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentan y el ganador se cruza contra República del Congo en la otra llave.

El Estadio Azteca, sede del partido inaugural.

Cómo está organizado el repechaje en Europa

Semifinales:

Camino 1

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina (local)

Camino 2

Ucrania vs Suecia (local)

Polonia vs Albania

Camino 3

Turquía vs Rumanía

Eslovaquia vs Kosovo (local)

Camino 4

Dinamarca vs Macedonia del Norte

República Checa vs República de Irlanda (local)

Finales:

Camino 1

​Ganador del Gales/Bosnia vs ganador del Italia/Irlanda del Norte

Camino 2

Ganador del Ucrania/Suecia vs ganador del Polonia/Albania

Camino 3

Ganador del Eslovaquia/Kosovo vs ganador del Turquía/Rumanía

Camino 4