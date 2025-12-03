La ciudad de La Rioja se vio envuelta en el escándalo y el horror este miércoles, cuando un residente de la localidad fue denunciado ante la Justicia, acusado de filmar con cámaras ocultas a las inquilinas de las casas que tiene en alquiler. El caso ya está siendo investigado por la Justicia y se sustrajeron de la casa del sospechoso dos computadoras, una cámara de filmación digital y más de 100 CD's. El acusado por el momento no fue detenido.

El hombre fue denunciado luego del hallazgo, por parte de las inquilinas, de cámaras ocultas en las unidades funcionales que el sospechoso rentaba en un complejo ubicado en la calle Carlos Gardel al 9000, del barrio Luis Vernet.

La primera en percatarse del terrible hecho que acontecía fue Ana, una estudiante universitaria, quien en diálogo con C5N relató como descubrió un dispositivo en el ventiluz de su habitación tras "escuchar ruidos extraños". Al constatar que se trataba de una cámara, la joven pudo extraer la tarjeta de memoria y constatar que había sido filmada mientras dormía. "En principio no creía que fuese una cámara, hasta que conecté la memoria en mi celular y vi los videos. Todo me parecía un horror. Apuntaba a mi cama y grababa de noche, se veía clarito de noche", expresó la chica.

Posteriormente, la mujer se contactó con otras inquilinas y pudo confirmar que otras dos mujeres habían identificado cámaras similares en sus apartamentos. Las jóvenes confirmaron que el hombre tenía las llaves de todos los departamentos e ingresaba a los mismos con el permiso de las inquilinas, sin embargo, debido a su apariencia atenta y confiable, nunca dudaron de él. "Él tenía copias de las llaves de los departamentos y entraba con nuestro permiso, pero nosotras no desconfiábamos. Hace poco cumplí un año acá, y estuve a punto de renovar el contrato. Desde que yo llegué vi las cintas negras, pero nunca me di cuenta de que era una cámara", sostuvo Ana.

En las denuncias presentadas, las víctimas coincidieron en que el propietario fijaba reglas específicas al momento de firmar el contrato, permitiendo el ingreso ocasional de amigas pero no el de parejas, al mismo tiempo, el hombre solo le alquilaba a mujeres.

Cómo avanza la investigación

Por su parte, la jueza de la causa, Gisela Flamini, anunció que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, sin una imputación directa. Esto se debe a que todavía no se definió el encuadre legal de la misma. Sin embargo, como parte del procedimiento judicial de investigación, se dispusieron medidas cautelares para proteger a las mujeres y se realizaron allanamientos en el complejo habitacional y en el domicilio del sospechoso.

Durante el allanamiento, el personal judicial incautó del domicilio del propietario dos cajas repletas de CD's, dos computadoras y una cámara de filmación digital. Además, en el departamento de las jóvenes se secuestraron varias cámaras y distintos soportes informáticos y de almacenamiento.

Para la jueza Flamini, el análisis del material será fundamental para determinar el objetivo del acusado y la magnitud de la conducta realizada.

Hasta el momento, el sospechoso no fue detenido ya que la Justicia aguarda por los informes técnicos para orientar la investigación. Al mismo tiempo, se insta a otras posibles perjudicadas a realizar su denuncia ante la autoridades.