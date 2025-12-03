En el segundo año de Milei, la nafta aumentó 47,4% y llenar el tanque supera los 100 mil pesos en La Rioja: los detalles

Entre el 31 de diciembre de 2024 y el 1 de diciembre de 2025, el precio del litro de nafta súper en La Rioja aumentó de $1.142 a $1.683, lo que representa un incremento acumulado del 47,4% durante el segundo año de la presidencia de Javier Milei. El ajuste se da en un marco de sostenidas subas mensuales y una demanda en retroceso.

Solo en noviembre, el combustible registró un incremento del 11,01% respecto del valor vigente el 31 de octubre, cuando el litro costaba $1.516. En lo que va de 2025, la nafta súper se encareció $541 por litro. Con los valores actuales, llenar un tanque de 35 litros requiere $58.905, mientras que un vehículo con un tanque de 60 litros necesita $100.980. Las cifras corresponden al precio de la nafta súper vigente en la provincia.

El aumento se verificó mes a mes a lo largo de 2025. El litro pasó de $1.142 a fin de diciembre de 2024 a $1.173 en enero, $1.201 en febrero, $1.224 en marzo, $1.252 en abril, $1.227 el 1 de mayo, $1.244 en junio, $1.333 en julio, $1.426 en agosto, $1.490 en septiembre y $1.516 en octubre.

Cae el consumo en todos los rubros

La preocupación crece entre los productores de vino de La Rioja debido al persistente descenso en las exportaciones, que registraron una caída interanual del 6,6% en octubre y marcan el sexto mes consecutivo de resultados negativos. Según el informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las ventas al exterior sumaron 4.777 hectolitros ese mes, una disminución respecto a los 5.114 hectolitros despachados en octubre de 2024, lo que representó un valor de 1.012.000 dólares.

A nivel nacional, La Rioja se ubicó detrás de Mendoza, San Juan y Salta en el ranking de provincias exportadoras. Este panorama negativo en el comercio exterior se suma a una contracción en el mercado interno, donde las ventas de vino riojano alcanzaron los 174.234 hectolitros en octubre, lo que implica una caída del 9,6% interanual y sitúa a la provincia un 3% por debajo del promedio nacional.

Respecto al consumo general en la provincia, los datos del INDEC mostraron que la facturación en supermercados de La Rioja en septiembre superó los $8.963 millones, con un aumento nominal del 19,9% respecto al año anterior. No obstante, este crecimiento de las ventas fue inferior al 31,6% de inflación interanual registrada en la región NOA, lo que refleja una contracción real del consumo.