Quién es Heidi Klum, presentadora del sorteo del Mundial 2026: fotos y edad de la modelo

El Sorteo Final del Mundial 2026 se realizará en Washington D. C. y contará con la conducción de Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez

La confirmación de Heidi Klum como una de las presentadoras del sorteo del Mundial 2026 de fútbol renovó la atención sobre su trayectoria y su presencia en el mundo del entretenimiento. El evento reunirá a figuras internacionales y marcará un momento central del camino hacia la próxima Copa del Mundo, con un despliegue global sin precedentes.

El sorteo del Mundial 2026, un evento mundial con figuras del entretenimiento

El evento endrá lugar el viernes 5 de diciembre de 2025 desde las 14 horas de Argentina en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., donde se espera una audiencia de millones de espectadores alrededor del planeta. El espectáculo convocará a personalidades del cine, la televisión y la moda, consolidándose como uno de los hitos mediáticos previos al torneo.

En esta edición, la conducción estará a cargo de un trío internacional: la supermodelo Heidi Klum, el comediante y actor Kevin Hart y el intérprete y productor Danny Ramírez, quienes aportarán diferentes estilos y trayectorias al escenario más grande del fútbol.

De Alemania al reconocimiento global: los inicios de Heidi Klum

Heidi Klum empezó a ganar notoriedad a fines de los años noventa tras su incorporación a Victoria’s Secret, donde se convirtió en uno de los primeros “Ángeles” y en una de las caras más reconocidas de la empresa. Su participación en desfiles de alta exposición mediática contribuyó a consolidar su imagen dentro de la industria de la moda internacional.

En paralelo, protagonizó portadas de revistas de gran circulación como Elle, la Sports Illustrated Swimsuit Issue y las ediciones alemana y francesa de Vogue. Ese impulso marcó el inicio de una carrera que rápidamente trascendió las pasarelas.

Ascenso mediático y trabajos en televisión

El reconocimiento público llevó a Heidi Klum a participar en diversas campañas publicitarias para marcas globales como Volkswagen y McDonald's. Su presencia en comerciales reforzó su impacto en el mundo del entretenimiento, lo que derivó en participaciones en series populares como CSI: Miami, Spin City y Sex and the City.

Su evolución televisiva continuó en diciembre de 2004, cuando asumió la producción del reality Project Runway en el canal Bravo. En este programa, diseñadores emergentes compiten por contratos con casas de moda y otros premios, y su rol como anfitriona y productora fue clave para el éxito del formato, reconocido internacionalmente.

El rol de Klum en el sorteo del Mundial 2026

Heidi Klum alcanzó fama internacional en los noventa como uno de los primeros “Ángeles” de Victoria’s Secret

La elección de Heidi Klum para copresentar el sorteo del Mundial 2026 se vincula con su trayectoria versátil y su presencia consolidada en la industria del entretenimiento. Su experiencia en programas en vivo y su capacidad para interactuar con audiencias globales la vuelven una figura ideal para un evento de alcance internacional.

El sorteo, que definirá el destino de las selecciones participantes, se realizará el 5 de diciembre ante una audiencia planetaria y con un despliegue de producción que busca destacar el camino hacia la próxima Copa del Mundo. La presencia de Klum, Hart y Ramírez aportará dinamismo y visibilidad al espectáculo.

Edad actual y proyección de su carrera

Nacida en 1973, Klum continúa formando parte del círculo de personalidades más influyentes del entretenimiento global. Su participación en distintos formatos televisivos, su trabajo como productora y su presencia en eventos de gran escala confirman una carrera que se mantiene activa y vigente.

El rol que desempeñará en el sorteo representa un nuevo capítulo dentro de una trayectoria que combina moda, televisión y producción, reafirmando su posición como una figura relevante en la cultura pop internacional.