Organizaciones israelíes de DD.HH. denunciaron: 2025 fue el año "más mortífero" para los palestinos desde 1967

Doce organizaciones israelíes de derechos humanos elaboraron un informe en el que denunciaron que 2025, año en el que se profundizó la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, fue el "más mortífero" para los palestinos desde 1967, cuando la región fue testigo de la Guerra de los Seis Días, que culminó con la ocupación israelí de los territorios palestinos, de la península del Sinaí egipcia y de parte de Siria.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí mató a casi 70.000 palestinos en el territorio ocupado de la Franja de Gaza. Pese a acordarse un alto al fuego el 10 de octubre pasado, los ataques israelíes no cesaron y el genocidio, según denunciaron organizaciones de derechos humanos y humanitarias, continúa: desde esa fecha, más de 360 palestinos murieron por las bombas y disparos de Israel. Por eso, las organizaciones israelíes concluyeron que 2025 será el año más mortífero para los palestinos desde 1967, cuando explotó la Guerra de los Seis Días, que enfrentó a Israel con varios países árabes vecinos.

En el informe que presentaron, denunciaron que crecieron las violaciones de derechos humanos de Israel contra los millones de palestinos bajo ocupación. La plataforma de derechos humanos que elaboró el informe está compuesta por las organizaciones israelíes Bimkom, Gisha, HaMoked, Comité Público contra la Tortura en Israel, Yesh Din, Ir Amim, Médicos por los Derechos Humanos en Israel, Asociación Israelí de Derechos Civiles, Combatientes por la Paz, Emek Shaveh, Rompiendo el Silencio y Torat Tzedek.

Según el texto, el número de personas asesinadas en los ataques de Israel contra la Franja de Gaza en 2025 llegó a 67.173 hasta octubre, entre ellas más de 20.000 niños y más de 10.000 mujeres. Además, los desplazamientos alcanzaron niveles sin precedentes: en 2024, más de un millón de palestinos fueron desplazados en la fuerza en Gaza, mientras que en 2025 esta cifra alcanzó los 1,9 millones; esto representa aproximadamente el 90% de la población de la Gaza.

"El año 2025 reveló una realidad que muy pocos pueden comprender: un Estado sin límites, que viola sistemáticamente el derecho internacional y destruye los valores que dice defender. El uso del hambre como arma, los ataques a hospitales, la eliminación de presos, la expulsión de comunidades enteras y el asesinato generalizado de civiles no son un 'fracaso', sino una política", sentenciaron las organizaciones de derechos humanos en una declaración conjunta.

El hambre y el bloqueo humanitario

Asimismo, el documento hizo énfasis en el hambre provocado por el bloqueo sistemático de Israel a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que causó muertes masivas por desnutrición. Solo en julio se diagnosticó desnutrición grave a 13.000 niños en Gaza y, hasta octubre, 461 personas, 157 de ellas niños, habían perdido la vida a causa del hambre. El 15 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que la hambruna en la ciudad de Gaza había sido confirmada con pruebas razonables.