Desde diciembre rigen nuevos valores en colectivos y subte. (Foto: buenosaires.gob.ar).

Diciembre comenzó con un nuevo aumento del pasaje de los colectivos en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. A este incremento también se suma la actualización del subte y premetro, y de los peajes.

En Ciudad de Buenos Aires la suba fue del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre más un adicional de 2% hasta que pueda completarse un esquema de eliminación de subsidios. Por su parte, la provincia aplicó una actualización del 10% sobre la tarifa vigente, a la que se suma 2% por inflación, por ende, el incremento total quedó en 14,8%.

Con estos ajustes, el boleto mínimo de colectivo pasó a ser de $ 593,52 en CABA y $ 658 en la Provincia. En lo que respecta a las líneas nacionales (AMBA), estas aumentaron hace dos semanas y elevaron el mínimo a $ 494,83.

Cuánto sale el colectivo en Provincia de Buenos Aires

El cuadro tarifario de los colectivos en la provincia de Buenos Aires que van desde la línea 200 en adelante quedó de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $ 658,44 (con SUBE registrada); $ 296,29 (con Tarifa Social) y $ 1046,92 (con SUBE sin registrar).

y $ 1046,92 (con SUBE sin registrar). De 3 a 6 kilómetros: $ 733,5 (con SUBE registrada); $ 330,07 (con Tarifa Social) y $ 1166,27 (con SUBE sin registrar).

y $ 1166,27 (con SUBE sin registrar). De 6 a 12 kilómetros: $ 790 (con SUBE registrada); $ 355,50 (con Tarifa Social) y $ 1256,10 (con SUBE sin registrar).

y $ 1256,10 (con SUBE sin registrar). De 12 a 27 kilómetros: $ 846,57 (con SUBE registrada); $ 380,95 (con Tarifa Social) y $ 1346,05 (con SUBE sin registrar).

y $ 1346,05 (con SUBE sin registrar). Más de 27 kilómetros: $ 902,73 (con SUBE registrada); $ 406,22 (con Tarifa Social) y $ 1435,35 (con SUBE sin registrar).

En lo que respecta a los colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se registraron nuevos valores:

Boleto mínimo: $866,28 con SUBE registrada

El costo por kilómetro es de $ 33,46 con SUBE registrada, frente a $ 53,20 sin nominalizar.

Tarifa base en terminales: inicia en $ 219,05 ($ 348,29 con SUBE sin registrar).

Cuánto salen los colectivos en CABA

Las 31 líneas que tienen recorrido íntegramente en la Ciudad de Buenos Aires (4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151) cuestan desde este lunes 1 de diciembre:

De 0 a 3 kilómetros: $ 593,52 (con SUBE registrada); $ 267,08 (con Tarifa Social) y $ 943,70 (con SUBE sin registrar).

y $ 943,70 (con SUBE sin registrar). De 3 a 6 kilómetros: $ 659,50 (con SUBE registrada); $ 296,77 (con Tarifa Social) y $ 1048,61 (con SUBE sin registrar).

y $ 1048,61 (con SUBE sin registrar). De 6 a 12 kilómetros: $ 710,31 (con SUBE registrada); $ 319,63 (con Tarifa Social) y $ 1129,39 (con SUBE sin registrar).

y $ 1129,39 (con SUBE sin registrar). De 12 a 27 kilómetros: $ 761,15 (con SUBE registrada); $ 342,51 (con Tarifa Social) y $ 1210,23 (con SUBE sin registrar).

Cuánto salen los colectivos nacionales (AMBA)

El valor de los colectivos que conectan el conurbano con la Ciudad actualizaron su precio hace dos semanas.

Sección 1: de 0 a 3 kilómetros: $ 494,83 (con SUBE registrada); $ 222,67 (con Tarifa Social) y $ 786,78 (con SUBE sin registrar).

y $ 786,78 (con SUBE sin registrar). Sección 2: de 3 a 6 kilómetros: $ 551,24 (con SUBE registrada); $ 248,05 (con Tarifa Social) y $ 876,47 (con SUBE sin registrar).

y $ 876,47 (con SUBE sin registrar). Sección 3: de 6 a 12 kilómetros: $ 593,70 (con SUBE registrada); $ 267,16 (con Tarifa Social) y $ 943,98 (con SUBE sin registrar).

y $ 943,98 (con SUBE sin registrar). Sección 4: de 12 a 27 kilómetros: $ 636,21 (con SUBE registrada); $ 286,29 (con Tarifa Social) y $ 1011,57 (con SUBE sin registrar).

y $ 1011,57 (con SUBE sin registrar). Sección 5: más de 27 kilómetros: $ 678,42 (con SUBE registrada); $ 305,28 (con Tarifa Social) y $ 1078,59 (con SUBE sin registrar).

Nuevo precio de los subtes en diciembre 2025

En tanto, el boleto de subte también aumenta un 4,3%, por lo que el pasaje saldrá $ 1206 desde este lunes 1° de diciembre. Aun así, seguirán los descuentos a partir de la acumulación de al menos 20 viajes durante el mes. De este modo, el boleto valdrá:

Entre 21 y 30 viajes: $ 964,80 por pasaje.

Entre 31 y 40: $ 844,20.

De 41 viajes en adelante: $ 723,60.

Mientras que el premetro, sin importar la cantidad de viajes, quedó en $ 422,10 con SUBE registrada y en $ 671,14 con SUBE sin nominalizar.

Cuánto salen los peajes en CABA en diciembre 2025

Este mes también aumentaron los peajes. La hora pico cuesta $ 4912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 2042,38 en la autopista Illia, para vehículos particulares; mientras que en hora no pico los valores serán $ 3466,55 y $ 1444,25, respectivamente.