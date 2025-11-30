Los aumentos que llegan este lunes 1º de diciembre: luz, gas, colectivos, subte, prepagas y alquileres

Diciembre, que arranca este lunes, llega con una nueva ronda de aumentos que vuelve a golpear el bolsillo de los hogares y confirma un dato que atraviesa todo 2025: la inflación logró desacelerarse, pero no logró perforar de manera sostenida el piso del 2% mensual. Alquileres, transporte, servicios públicos y prepagas vuelven a actualizarse y consolidan un año marcado por subas constantes en los gastos fijos.

Según las estimaciones privadas, la inflación de noviembre volvería a ubicarse por encima del 2% y se encamina a convertirse en el tercer mes consecutivo con registros en torno a ese nivel, tras el 2,1% de septiembre y el 2,3% de octubre, de acuerdo a los datos del INDEC.

Transporte de colectivos, subte y peajes

El transporte público fue otro de los servicios que ajustó de manera escalonada durante todo el año. En diciembre, las tarifas de las 31 línas de colectivos que circulan solamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) vuelven a aumentar, con un ajuste cercano al 4,3% respecto de la tarifa vigente, lo que llevará el boleto mínimo a $593,52.

En tanto, el subte porteño también se incrementará por ese mismo valor aproximado, llevando el boleto a $1.206. En cuanto a los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia.

Esto se debe a que la Ciudad aplica, desde marzo pasado, aumentos mensuales en el transporte que corresponden al último índice de inflación conocido (el 2,3% de octubre) más un 2% extra.

Por su parte, aunque la provincia de Buenos Aires venía implementando esta misma fórmula, para diciembre determinó que el boleto de los colectivos que circulan solo dentro de los municipios bonaerenses del AMBA (las líneas del 200 para arriba) tendrán una suba extraordinaria del 14,8%. Esto llevará el boleto mínimo de estos colectivos a $658,44.

Además, el pasado 17 de noviembre el Gobierno Nacional implementó una suba del 9,7% para los colectivos que cruzan el límite entre CABA y PBA, pero no se anunció una nueva suba en estas líneas para diciembre.

Alquileres

Los alquileres volvieron a ser uno de los rubros con mayor impacto a lo largo de 2025. En diciembre se aplican nuevas actualizaciones según el tipo de contrato, que se suman a un año atravesado por fuertes correcciones.

Los contratos con actualización trimestral ajustan más de 6%, los cuatrimestrales casi 8,5%, los semestrales superan el 14% y los acuerdos anuales acumulan subas cercanas al 40%.

En tanto, los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la ya derogada ley que regulaba al mercado de alquileres tendrán que afrontar un incremento del 28,67% para el último mes del año.

A estas cifras se suman las expensas, que también reflejaron durante el año las subas en servicios municipales, agua y mantenimiento. El resultado es un mercado cada vez más tensionado, con alta morosidad, presión sobre inquilinos y crecientes dificultades para cumplir con los pagos.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga mantuvieron durante todo 2025 un esquema de ajustes mensuales que acompañaron —e incluso en algunos tramos superaron— la inflación. Para diciembre, las subas rondan nuevamente el 2,3%, en línea con el ritmo inflacionario general.

Concretamente, el aumento en las principales empresas de medicina prepaga del país para diciembre serán los siguientes:

Galeno: 2,3%.

2,3%. Swiss Medical: 2,3%.

2,3%. OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la región de la Patagonia.

2,1% a nivel nacional y 2,5% en la región de la Patagonia. Prevención Salud: 2,3%.

2,3%. Avalian: 2,3%.

2,3%. Hospital Alemán: 2,3%.

2,3%. Sociedad Italiana: 2,3%.

2,3%. Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

2,3% en el (AMBA). Accord Salud: 2,4%.

Luz y gas

Las facturas de electricidad y gas seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Los incrementos para diciembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas).

De este modo, las facturas eléctricas recibirán un aumento del 3,6% para Edenor y del 3,53% para Edesur con relación a los precios pagados en noviembre.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

La semana pasada, el Gobierno anunció un nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas, mediante el cual estos pasarán a destinarse solo a los hogares que tengan ingresos menores a tres canastas básicas totales (hoy, unos 3,6 millones de pesos). Sin embargo, todavía deben realizase las consultas públicas de rigor, por lo que el objetivo oficial es que el nuevo sustema se implemente recién en enero de 2026.