Javier Milei volvió a encender la interna con Villarruel y la pulseada por las reformas
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Karina Milei reúne a más de 700 dirigentes en Mar del Plata con talleres y discursos partidarios
El congreso libertario bonaerense se desarrolla hoy en Mar del Plata, convocado por la secretaria general y presidenta partidaria, Karina Milei, junto a sus principales aliados políticos: Martín y “Lule” Menem, y el armador Sebastián Pareja. La hermana presidencial arribó a la ciudad balnearia acompañada por Martín Menem. La convocatoria incluye a diputados nacionales, legisladores provinciales y consejeros escolares.
Más de 700 dirigentes participarán de una jornada de ocho horas de talleres en el Hotel NH, frente a la playa Bristol, con actividades que se extienden desde las 9 hasta las 17. Entre las instancias previstas, se destacan capacitaciones en técnica parlamentaria y negociación a cargo de los primos Menem. Los discursos de cierre estarán en manos de Pareja, Martín Menem y Karina Milei. En paralelo, se espera la presencia del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, como anfitrión del almuerzo.
La invitación de Karina Milei incluyó a figuras como el diputado nacional Santiago Santurio, además de Agustín Romo y Nahuel Sotelo, quienes compartieron recientemente una cena con legisladores bonaerenses en señal de tregua. Entre los asistentes que llegaron con antelación se encuentra Karen Reichardt, diputada nacional electa, quien mostró en redes sociales su estadía en el hotel frente a la costa marplatense.
Hace 2 horas
Javier Milei volvió a encender la interna con Villarruel y la pulseada por las reformas
El presidente Javier Milei difundió en su cuenta oficial de X un mensaje publicado por “Agarra la Pala”, perfil militante de La Libertad Avanza. El posteo citaba a Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, quien afirmó: “La Argentina se va a dividir en los pro reforma y anti reforma… Santiago Oría contra Victoria Villarruel y la desesperada jugada de los golpistas que quieren frenar las reformas de Milei”.
La publicación, que menciona directamente a Milei y a Oría, expone la interna entre el mandatario y su vicepresidenta en torno a la agenda de reforma, en medio de la creciente tensión entre Milei y Villarruel, que se trasladó a las redes sociales.
El Presidente ya había republicado un duro posteo que calificaba a Villarruel de “demagoga y bruta” por sus críticas a los recortes en inteligencia y por defender aumentos para jubilados y fondos para discapacidad.
Hace 3 horas
Milei se va a la guerra: entre el sueño de la consagración y la amenaza de default
El detrás de escena de la designación de Presti como ministro, la movida de los Milei para involucrar al Ejército en política y ponerse al servicio de Trump en el Caribe. Tasas chinas, cosecha récord y megablanqueo, el sueño que Caputo le vende al presidente. Make Argentina Crash Again, la advertencia que resuena en Estados Unidos.
Al general Carlos Presti lo descubrió el brigadier Jorge Antelo, un hombre de Eduardo Eurnekian que el olvidado Nicolás Posse designó como secretario de Estrategia Nacional en el arranque del gobierno de Javier Milei. Para que Presti se convirtiera en jefe del Ejército, Milei ordenó una masacre: el pase a retiro de 22 generales -de un total de 35- que tenían mayor antigüedad que el ahora ministro de Defensa. La purga, de las más grandes desde el regreso de la democracia, fue la precuela de la inédita designación de un general como ministro de un gobierno surgido de elecciones desde 1983. Antelo, que fue reclutado por Eurnekian para el negocio de los aeropuertos, no pudo ver a Presti llegar a lo más alto: murió en julio pasado, cuando Milei entraba en un espiral de inestabilidad que solo Donald Trump podía frenar.
Hace 4 horas
Sumisos y baratos: ribetes del acuerdo Trump-Milei
Milei fanático de Trump pero solo para obedecerlo, no para imitarlo. Los peores salarios en 30 años mientras el modelo económico destroza la industria. Los riesgos de entregar el Ministerio de Defensa a EEUU.
El fanatismo de Javier Milei por Donald Trump lo empuja a humillarse pero no a imitarlo. La sumisión alcanza a la diplomacia, donde la Argentina fue arrastrada a votar en contra de una resolución de Naciones Unidas destinada a prevenir y poner fin al uso de la tortura. Votó junto a Estados Unidos, en cuyas bases militares instaladas en los países invadidos practicaban vejaciones y tormentos que quedaron expuestos por la filtración del ex soldado Chelsea Manning; e Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu tiene una orden de captura internacional por cometer un genocidio en Gaza que incluye crímenes de guerra, ataques directos e intencionales a población civil, asesinato, persecución y el uso del hambre como método de guerra. Esta semana Milei recibió al canciller israelí Gideon Sa'ar: si lo hiciera con Netanyahu tendría que detenerlo, ya que Argentina es firmante del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional que libró su orden de captura.
Hace 5 horas
La entrega de preservativos con Milei fue la más baja en 17 años y destinó 0 pesos en 2025
Fundación Huésped denunció que el Gobierno de Milei entregó este año apenas 832 profilácticos porque hubo 0 compras. Ya 2024 había sido el año de menor dstribución de los últimos registros del Ministerio de Salud. Al menos 30 organizaciones denuncian que la prevención está en riesgo, a la espera de un nuevo boletín que detalle el estado de situación.
El desinterés que demostró el gobierno de Javier Milei para la prevención contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, como el sífilis, fue creciendo a la par que aumentaban los contagios de ETS. Durante todo 2025 no se compraron directamente preservativos y se entregaron 832 unidades, pero ya en 2024 los registros oficiales dieron cuenta del promedio de entrega de profilácticos mensual más bajo en 17 años. En el Presupuesto de 2026 intentaron recomponer la situación, luego de que crecieran un 20,5% los casos de sífilis en todo el país, aunque las organizaciones de pacientes aseguran que esta reacción tardía es insuficiente para controlar los contagios.