Javier Milei volvió a encender la interna con Villarruel y la pulseada por las reformas

El congreso libertario bonaerense se desarrolla hoy en Mar del Plata, convocado por la secretaria general y presidenta partidaria, Karina Milei, junto a sus principales aliados políticos: Martín y “Lule” Menem, y el armador Sebastián Pareja. La hermana presidencial arribó a la ciudad balnearia acompañada por Martín Menem. La convocatoria incluye a diputados nacionales, legisladores provinciales y consejeros escolares.

Más de 700 dirigentes participarán de una jornada de ocho horas de talleres en el Hotel NH, frente a la playa Bristol, con actividades que se extienden desde las 9 hasta las 17. Entre las instancias previstas, se destacan capacitaciones en técnica parlamentaria y negociación a cargo de los primos Menem. Los discursos de cierre estarán en manos de Pareja, Martín Menem y Karina Milei. En paralelo, se espera la presencia del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, como anfitrión del almuerzo.

La invitación de Karina Milei incluyó a figuras como el diputado nacional Santiago Santurio, además de Agustín Romo y Nahuel Sotelo, quienes compartieron recientemente una cena con legisladores bonaerenses en señal de tregua. Entre los asistentes que llegaron con antelación se encuentra Karen Reichardt, diputada nacional electa, quien mostró en redes sociales su estadía en el hotel frente a la costa marplatense.