Deportivo Madryn vs. Estudiantes Río Cuarto: hora, TV en vivo y streaming online

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto protagonizarán este domingo 30 de noviembre del 2025 una definición histórica para ambas instituciones. El encuentro de vuelta en la final del reducido de la Primera Nacional determinará cuál de los dos equipos logrará el ascenso a la Liga Profesional. El partido se jugará en el estadio Abel Sastre con el equipo patagónico, obligado a remontar un resultado adverso tras la derrota en la ida.

La situación en la serie coloca a Estudiantes en una posición ventajosa después de imponerse 2 a 0 en Córdoba. Los goles de Tomás González y Juan Antonini en el complemento del primer encuentro marcaron una diferencia importante de cara a la definición en Puerto Madryn. El conjunto dirigido por Iván Delfino administrará su ventaja en territorio patagónico, mientras que Deportivo Madryn deberá mostrar su mejor versión para mantener vivo el sueño del ascenso.

El partido se disputará este domingo 30 de noviembre a las 17 horas en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn. El encuentro será televisado por TyC Sports y contará con la terna arbitral compuesta por Facundo Tello como juez principal y Nicolás Lamolina en el VAR. El streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El escenario chubutense recibirá a los 25 mil espectadores que podrán ingresar al estadio para vivir una tarde que puede marcar un antes y después en la historia del club local.

El reglamento de la final establece condiciones diferentes a las instancias previas del reducido. En esta definición no existe ventaja deportiva para ninguno de los dos equipos, lo que implica que Deportivo Madryn necesita ganar por al menos dos goles para forzar la definición por penales. Una victoria del conjunto aurinegro por tres o más tantos le otorgaría directamente el ascenso a la Liga Profesional. Si Estudiantes gana o empata, celebrará su retorno a la máxima categoría después de 40 años de ausencia.

El camino de ambos equipos hasta la final estuvo marcado por historias diferentes. Estudiantes terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y mostró solidez en el reducido al superar a Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, y avanzar por ventaja deportiva ante Estudiantes de Buenos Aires. Deportivo Madryn finalizó primero en la Zona A también con 60 unidades, pero perdió la final por el primer ascenso ante Gimnasia de Mendoza, lo que lo llevó a transitar un reducido atravesado por polémicas arbitrales y situaciones conflictivas en sus series ante Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón.

El premio en juego representa objetivos distintos para cada institución. Estudiantes busca regresar a la Primera División tras haber participado en los campeonatos nacionales de 1983, 1984 y 1985, mientras que Deportivo Madryn intentará escribir la página más importante de su historia al lograr el ascenso a la máxima categoría por primera vez. La tarde del domingo en Puerto Madryn definirá cuál de estos dos sueños se convertirá en realidad y qué equipo acompañará a Gimnasia de Mendoza en la Liga Profesional 2026.

Las probables formaciones de Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez o Abel Bustos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Ezequiel Montagna y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente, Álvaro Cuello o Agustín Morales; Martín Garnerone y Lucas González. DT: Iván Delfino.

Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Río Cuarto: ficha técnica