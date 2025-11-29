Tras polémico evento en el Congreso, el Gobierno alentó la vacunación

Luego del polémico evento antivacunas organizado por una diputada del PRO en el Congreso, el Ministerio de Salud aseguró que las dosis del Calendario Nacional de Vacunación son "herramientas fundamentales" y destacó que cada una de ellas “cuenta con décadas de uso seguro” y con “evidencia científica sólida” para prevenir enfermedades graves y muertes.

"El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad", señaló el Ministerio de Salud. Este mensaje llega dos días después de que en el Anexo de la Cámara de Diputados se lleve adelante un panel en el que se promocionaron discursos en contra de inmunizar a la población, con énfasis en cuestionamientos a las inyecciones anti-Covid, lo que causó el repudio de la comunidad médica y científica del país.

"Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas", detalló la cartera de Salud.

En el texto, las autoridades remarcaron que antes de incorporarse al Calendario, todas las vacunas “atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad”, y subrayaron que ese estándar “se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento”.

"Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario", señaló el Ministerio.

El comunicado difundido por el Gobierno Nacional fue firmado en conjunto por los ministros de las siguientes provincias: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

La respuesta de PBA

A las pocas horas, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió a cuestionar al gobierno de Javier Milei por "marginar" al distrito en el comunicado y le pidió a Nación que "provea las vacunas".

"La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias. Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción", escribió Kreplak en su cuenta de X.

El PRO se despegó de la diputada organizadora

Un día después de trascender el polémico evento, el partido de Mauricio Macri salió a diferenciarse de la diputada chaqueña Marilú Quiroz al afirmar que el espacio "cree en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia".

"En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos", publicó el partido amarillo en sus redes sociales.