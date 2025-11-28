La facturación en supermercados de La Rioja crecieron 19,9% en septiembre, pero quedaron por debajo de la inflación del NOA

En septiembre, la facturación en los supermercados de La Rioja creció un 19,9% en comparación con el mismo mes de 2024; sin embargo, la inflación interanual en la región del NOA (La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán), que incluye a la provincia, alcanzó el 31,6%, lo que significa que las ventas quedaron un 11,7% por debajo de la inflación registrada en el mismo período.

Según las cifras del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC), la facturación en los supermercados de la provincia superó los $8.963 millones en septiembre. Las cifras especificas de consumo en este mes son el ultimo dato disponible que dio a conocer el organismo nacional.

La información fue recogida por el portal economiariojana. Esta proviene de la Encuesta de Supermercados que elabora el INDEC y a través del cual releva mensualmente una nómina de empresas del sector que cuentan con por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m2.

En La Rioja, el relevamiento del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos se realizó en los 16 supermercados más grandes la provincia, la recopilación de datos se realizó tanto en cadenas nacionales como locales. En estas instalaciones se realizaron 289.511 operaciones durante el mes analizado y con un promedio de venta por operación de $30.959.

En otras partes del país

A nivel país las operaciones en los supermercados tuvieron un incremento del 26,3% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto significa que en agosto las compras en los supermercados de La Rioja quedaron un 14,2% por debajo de la media nacional.

Quintela congeló el boleto y La Rioja tiene el boleto más bajo del país

Tras la decisión política del gobernador Ricardo Quintela, el boleto de $600 de la empresa estatal Riojabus coloca a la provincia con el transporte público más barato del país en relación al servicio que ofrece en cantidad de kilómetros.

Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), publicado en Economía Riojana, se toma como registro los meses de septiembre y octubre del 2025. En ese mismo estudio se precisa que en la Ciudad de Buenos Aires el boleto está en $451, pero ese servicio corresponde a menos de tres kilómetros, en el que se llega a $587 en la misma distancia que cubre Riojabus.

En ese punto es clave recordar que CABA y el AMBA son los únicos dos distritos en donde el Gobierno nacional del presidente Javier Milei mantuvo los subsidios nacionales. El servicio que se presta en La Rioja no tiene aportes de recursos nacionales, solamente cuenta con el sistema de fondos provinciales.