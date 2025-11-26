El Nokia C3 se vendía a $599 en 2010 y era promocionado por su conectividad Wi-Fi, una cámara de 2 MP junto a una batería de larga duración.

El Nokia C3 ha tenido una presencia notable en el mercado local, marcada por la popularidad de la empresa durante varios años, ya que fue un ícono desde los años 90, cuando dominaba la telefonía básica con modelos duraderos y accesibles. Ahora, la Inteligencia artificial nos deja ver un modelo 2026 "Industria Argentina", con sus detalles técnicos y las imágenes generadas en tiempo real.

"El Nokia C3-00, un feature phone con teclado QWERTY lanzado globalmente en junio de 2010, llegó a Argentina poco después y se convirtió en un éxito entre usuarios que buscaban un dispositivo económico para mensajería y redes sociales básicas (como Facebook y Twitter vía Ovi Chat)", repasó el asistente virtual Grok en su repaso histórico del famoso dispositivo.

Además, la IA de X rememoró que el Nokia C3 era vendido por "alrededor de $599 pesos". "Fue promocionado por su Wi-Fi, cámara de 2 MP y batería de larga duración. Usuarios locales lo elogiaban por su diseño "precioso", facilidad de uso y robustez: muchos reportaron usarlo por 4 años sin problemas, aunque criticaban la batería en usos intensivos", completó y agregó: "Se vendía en colores como negro, gris pizarra y rosa, y era ideal para el público joven o de bajos ingresos, con compatibilidad total en redes 2G/3G argentinas (GSM 850/1900)".

Así es el Nokia C3 modelo 2026 si se fabricara en Argentina, según la IA

"Dado que no existe un Nokia C3 oficial para 2026, imaginemos una versión hipotética basada en tendencias actuales de HMD Global: un smartphone entry-level Android enfocado en durabilidad, precio bajo y optimización para mercados emergentes como Argentina", apuntó la Inteligencia artificial Grok y planteó que la fabricación local sería en Tierra del Fuego (vía Solnik o similar).

Luego consideró que: "Incorporaría componentes regionales (ej.: baterías o ensamblaje con proveedores locales), reduciendo costos en un 20-30% por incentivos fiscales, y adaptaciones como soporte nativo para redes 5G de Claro/Movistar/Personal y certificación IRAM para robustez en climas variables (calor pampeano o frío patagónico)". A continuación las especificaciones basadas en el C3 2020, pero "actualizado a estándares 2025 (Android 15 Go Edition, 5G, IA básica para eficiencia energética)".

Diseño

Cuerpo de policarbonato reciclado con toques "criollos": grabado láser con motivos gauchos o mapuches en la tapa trasera.

Peso: 190g.

Colores: Celeste y blanco (bandera argentina), negro mate.

Resistente a polvo/agua IP54 (adaptado a entornos rurales/urbanos).

Pantalla: 6.5" HD+ IPS con notch, protegida por Gorilla Glass 5.

Así sería un Nokia C3 modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA Grok.

Rendimiento

Procesador Unisoc T820 (octa-core, 2.0 GHz) con 4 GB RAM LPDDR4X y 64 GB eMMC 5.1 (expandible vía microSD hasta 512 GB).

Ideal para apps básicas como WhatsApp, TikTok y banca digital argentina (Ualá/Mercado Pago).

Cámaras

Trasera: 50 MP principal (con IA para fotos nocturnas en calles porteñas) + 2 MP macro.

50 MP principal (con IA para fotos nocturnas en calles porteñas) + 2 MP macro. Frontal: 8 MP para selfies/video. Soporte para grabación 1080p@30fps.

Batería y carga

5000 mAh con carga rápida 18W (incluye cargador local de 220V).

Duración: 2 días en uso mixto, optimizada por modos "Ahorro Patagónico" (bajo consumo en zonas con cobertura irregular).

Conectividad

5G SA/NSA (bandas locales: n78, n28), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC para pagos (adaptado a sistemas como LinkAR).

Dual SIM + eSIM para planes prepagos.

Software

Android 15 Go con actualizaciones hasta 2028.

Apps preinstaladas: Google Assistant en español rioplatense, integración con AFIP para trámites digitales.

Precio y producción