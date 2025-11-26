El Parlamento Europeo aboga por limitar la edad de los menores en las redes sociales

La entrada protocolaria del Parlamento Europeo se ve en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia

6 nov (Reuters) -El Parlamento Europeo pidió el miércoles a la Unión Europea que establezca edades mínimas para que los niños accedan a las redes sociales, con el fin de combatir el aumento de los problemas de salud mental entre los adolescentes debido a una exposición excesiva.

La petición, que no es vinculante, se produce cuando Australia está a punto de establecer la primera prohibición mundial de las redes sociales para menores de 16 años y cuando Dinamarca y Malasia también planean prohibiciones.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya había pedido que la UE prohibiera las redes sociales a los menores de 15 años, aunque no está muy claro cómo lo haría, ya que es competencia de cada Estado miembro imponer límites de edad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La resolución del Parlamento, respaldada por 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, pide que se prohíba en toda la UE el acceso de menores de 16 años a plataformas online, sitios para compartir vídeos y compañeros de inteligencia artificial (IA) sin el consentimiento paterno, y una prohibición total para los menores de 13 años.

"Estamos en medio de un experimento, un experimento en el que los gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos tienen acceso ilimitado a la atención de nuestros niños y jóvenes durante horas todos los días, casi totalmente sin supervisión", dijo la diputada danesa Christel Schaldemose, promotora de la resolución, en un debate en el Parlamento el martes.

Según Schaldemose, entre los responsables del experimento se encuentran Elon Musk, consejero delegado de X, Marc Zuckerberg, de Meta, el Partido Comunista de China y "sus representantes tecnológicos en TikTok".

Los efectos de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños se han convertido en una creciente preocupación mundial, con empresas como TikTok, Snapchat, Google y Meta Platforms , el operador de Facebook, Instagram y WhatsApp, enfrentándose a demandas en Estados Unidos por su papel en alimentar una crisis de salud mental.

La resolución del Parlamento también pide que se prohíban las cajas con premios, objetos virtuales que se pueden ganar o comprar con dinero real, y los algoritmos de recomendación basados en el compromiso para menores, así como una legislación que exija un diseño de contenidos adecuado a la edad.

"Con este informe, por fin trazamos una línea. Estamos diciendo claramente a las plataformas: 'Vuestros servicios no están diseñados para niños y el experimento termina aquí'", dijo Schaldemose.

Con información de Reuters