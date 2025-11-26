Representó al boxeo argentino en los Juegos Olímpicos y peleará por un impensado título en un exótico destino

El exótico destino en el que peleará Alberto Palmetta por un insólito título

Alberto "Beto" Palmetta tendrá una nueva experiencia en el exterior y peleará en un impensado destino en los próximos días. El exrepresentante de nuestro país en el boxeo durante los Juegos Olímpicos de Rio 2016, que viene de conseguir una victoria en Estados Unidos en julio pasado, tendrá una nueva oportunidad de acercarse al principal objetivo de ser campeón del mundo pero ahora combatirá por un insólito título este viernes 28 de noviembre. Con rival confirmado, el nacido en San Isidro busca seguir mejorando su récord y tiene una chance ideal.

El campeón latino welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que comenzó su carrera como profesional en nuestro país tendrá su decimoctava presentación fuera de nuestro país. De las 17 anteriores perdió en sólo 3 oportunidades y una de ellas con polémica, por lo que sabe que tendrá que noquear o ganar con contundencia para que las tarjetas lo favorezcan. El dato no menor es que peleará en el MISA Cannt de Lahore, Pakistán y contra el filipino Joepher Montaño por un cinturón asiático.

Impacto en el boxeo: Beto Palmetta pelea en Pakistán por un impensado título

El boxeador argentino, de 20 triunfos (13 por KO) y cuatro derrotas se verá las caras en la mencionada ciudad con el mencionado púgil que cuenta con 19 victorias (17 por KO), 6 caídas y dos empates. En juego estará el título Sudasiático welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sin dudas, la noticia causó sorpresa en el deporte de los puños no sólo por la faja que disputarán, sino también por la pelea que hará el ex representante olímpico fuera de nuestro país.

Con respecto a su contrincante arriba del ring, viene de una perder en suelo pakistaní por la vía rápida ante el mexicano Jesús Saracho. Este último fue vencedor de Palmetta en julio del 2024 con un resultado polémico en el que se impuso en las tarjetas por decisión dividida. A lo largo de su recorrido en el boxeo fue campeón asiático y oriental, pero no enfrentó desafíos como el que tendrá este viernes. Por supuesto, también lo es para el argentino que sabe que ganar le puede servir de mucho de cara a lo que venga.

Alberto Palmetta en su paso por los Juegos Olímpicos de Rio 2016

Cuándo pelea Beto Palmetta en Pakistán: todo lo que hay que saber

El boxeador argentino que disputó los Juegos Olímpicos de Rio 2016 se enfrentará al filipino Joepher Montaño por el título Sudasiático welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el MISA Cannt de Lahora, Pakistán a la distancia de 10 asaltos. Lo que hasta el momento no trascendió es quién transmitirá el mencionado combate del púgil de San Isidro radicado en Estados Unidos.

La carrera de Palmetta en el boxeo

Luego de un exitoso recorrido como boxeador amateur que comenzó a los 14 años y en el que participó en distintos certámenes cosechando medallas en Sudamericanos y Panamericanos, llegó la oportunidad de los Juegos Olímpicos. Si bien no pudo brillar en dicha competencia, sí fue importante para él porque cumplió el objetivo soñado antes de pasar al profesionalismo. Allí fue otra historia, pero no dejó de sumar títulos y logros.

Su debut en el campo rentado tuvo lugar en noviembre del 2016, poco después de Rio- y venció por KO técnico en el tercer asalto a Alfredo Benavídez en Catamarca. A partir de ahí, hiló cinco triunfos más hasta su primer revés contra Gonzalo Coria en Uruguay donde cayó por la mencionada vía en el quinto capítulo. Poco después viajaría a Estados Unidos nuevamente para seguir su carrera ahí, donde también ganó en reiteradas ocasiones.

Una de sus últimas derrotas fue contra Jamal James en las tarjetas por decisión unánime y la más polémica fue en nuestro país a finales del año pasado contra Joel Mafauad en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero. Sin embargo, "Beto" siguió adelante, ganó una más en el exterior en la que cosechó el título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ahora va por un cinturón más.