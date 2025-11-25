Maravilla Martínez en Domos de Gloria: su próxima pelea, la derrota del Puma en Arabia Saudita y el boxeo argentino

Maravilla Martínez en Domos de Gloria: su presente, futuro y la derrota del Puma

Sergio "Maravilla" Martínez fue el gran protagonista de la noche en el evento organizado por Alphax Sports Global en el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires denominado "Domos de Gloria". El múltiple campeón habló de su vida desde sus inicios hasta su retiro del deporte de los puños, en el cual vivió varias etapas dentro y fuera del ring. Una vez culminada la charla en la que se mostraron distintas imágenes de su carrera, el nacido en Quilmes dialogó mano a mano con El Destape.

La Ciudad fue la sede del lanzamiento de dicha jornada que inauguró el formato Immersive Show Sports el pasado domingo 23 de noviembre. La misma permitió revivir emociones del atleta tales como su pelea contra Julio César Chávez Jr., sus primeros pasos desde Florencio Varela, su viaje a España en plena época de Corralito y los combates que lo ayudaron a llegar a lo más alto. Sin meterse en cuestiones políticas como lo hizo semanas atrás defendiendo las políticas de Javier Milei, el referente de la disciplina opinó sobre su próxima presentación en el Párense de Manos III, la derrota de Fernando "Puma" Martínez en Arabia Saudita y el presente del boxeo argentino.

Maravilla Martínez: su futuro, la derrota del Puma Martínez y el presente del boxeo argentino

¿Cómo te sentiste en esta experiencia en Domos de Gloria?

- La verdad me siento muy bien, siempre que doy una charla acá en Argentina la recepción del público es estupenda, la conexión con cada uno de los espectadores fue magnífica.

- ¿Cómo viene la preparación para la pelea en Párense de Manos?

La preparación viene cada día mejor, es cada vez más intensa, dura y pesada. El combate así lo requiere, voy a combatir contra (Laureano) Starópoli que es muchacho joven, alto, grande, fuerte, pega duro, aguanta, es más alto y más rápido que yo. Tengo un desafío que es estupendo, estoy muy contento porque son los desafíos que me dan alegría.

Sergio "Maravilla" Martínez durante su participación en el evento Domos de Gloria

- ¿Qué pensás de la derrota del Puma Martínez y el boxeo argentino?

El boxeo argentino es cíclico. Necesitamos unos años para que volvamos a tener figuras, gente con serias aspiraciones. Las tenemos pero están un poco verdes, con todo respeto. Son gente nueva, jóvenes. Pero sí es cierto que Argentina tiene cada tanto campeones y va a haber una etapa en la que tendremos varios. Lo que pasó no es sorpresa, el Puma es un boxeadorazo pero Bam Rodríguez es mejor y ganó el mejor, simplemente eso.

Domos de Gloria, una inmersión inédita en el deporte

El debut de este evento en la Ciudad de Buenos Aires fue de la mano de Sergio "Maravilla" Martínez con la participación especial de Julián Serrano, quien guió un recorrido multisensorial por el domo ubicado en el Parque de la Innovación. "Proyecciones reactivas, una charla íntima y una narrativa inmersiva conforman el corazón del show", fueron las premisas por parte de la organización de esta jornada para llevarla a cabo. El objetivo de la compañía Alphax Sports Global de entretenimiento, consultoría, tecnología y alianzas estratégicas liderada por Gonzalo Leiva es consolidar una nueva forma de experimentar el deporte.

Con respecto a la próxima -sin fecha definida- se espera que aparezcan otras figuras relacionadas al deporte y al entretenimiento como Guillermo Cóppol, Lucas Benamo, Ubaldo Matildo "Pato" Fillol, Sebastián Battaglia y Julián Weich -quien dijo presente el domingo-.