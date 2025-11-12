Quién es Jesse Bam Rodríguez, el rival del Puma Martínez por los títulos mundiales en Arabia Saudita

Boxeo: quién es Bam Rodríguez, el rival del Puma Martínez por los títulos mundiales

Fernando "Puma" Martínez buscará seguir haciendo historia en el boxeo el próximo sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita cuando se enfrente a Jesse "Bam" Rodríguez. El estadounidense se verá obligado a ganarle al argentino para quedarse con su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la categoría supermosca pero no la tendrá nada fácil. Con tan sólo 25 años y un interesante recorrido en el deporte de los puños, el nacido en Texas pero con ascendencia mexicana se ilusiona.

Es que actualmente cuenta con los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), por lo que los únicos que le faltan son el que posee el oriundo de La Boca y el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Este último está en poder del mexicano Wibaldo Pérez García y quien tenga los cuatro será el campeón indiscutido de la división. Está claro que el "Puma" no puede subestimar a Rodríguez, que también llega con un palmarés destacado y un estilo que puede preocupar al representante de la promotora de Marcos "Chino" Maidana.

Quién es Jesse Bam Rodríguez, el rival del Puma Martínez en Arabia Saudita

Con 25 años, el "Bam" ya posee un récord envidiable con 22 triunfos (15 por KO) y se mantiene invicto. Con la sangre mexicana -por su familia- corriendo por sus venas lleva adelante esta carrera y se destaca tanto por su técnica como por su agresividad arriba del ring, además de ser rápido tanto a la hora de moverse arriba del ring como de también utilizar su precisión para marcar la diferencia. Sin dudas, estos puntos fueron claves para analizar desde el equipo del "Puma" teniendo en cuenta el trabajo en defensa que tuvieron que realizar para contrarrestar el posible plan del estadounidense.

Jesse "Bam" Rodríguez, el rival de Fernando "Puma" Martínez el 22 de noviembre en Arabia Saudita

La carrera de Bam Rodríguez en el boxeo y sus peleas más importantes

Su incursión en el boxeo fue por medio de su hermano mayor Joshua Franco, quien se retiró hace ya dos años. Luego de un breve recorrido amateur en el que se impuso en torneos juveniles en Estados Unidos, Rodríguez pasó al profesionalismo en 2017 y su estilo comenzó a llamar la atención. En 2022 cosechó su primer título mundial al vencer a el ex monarca y experimentado Carlos Cuadras. Fue la faja del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría supermosca que mantiene hasta hoy. Entre sus triunfo más importantes están el mencionado y el que ganó ante Juan Francisco "Gallo" Estrada en 2024 por la vía rápida en el séptimo asalto.

Además, fue campeón en mosca por la misma entidad y en su última presentación dejó en el camino al sudafricano Phumelela Cafu, a quien le arrebató el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Ahora, el nacido en Texas tendrá la chance de ganarle al argentino, pero además de llevarse su cinturón y encaminarse a lograr algo histórico si es que vence a Wilberto Pérez García después. En caso de que lo consiga, será el nuevo campeón indiscutido de los supermosca, objetivo que comparte con el oriundo de La Boca.

Cómo ver la pelea del Puma Martínez vs. Jesse Rodríguez en Arabia Saudita: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate entre el argentino y el estadounidense desde el ANB Arena de Riyadh estará a cargo de ESPN Knockout y todo indica que comenzará cerca de la medianoche del sábado 22 de noviembre de 2025.