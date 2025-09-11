"Se apagó, chau": alarma en el boxeo argentino por lo que lanzó el "Chino" Maidana

Alarma en el boxeo por la impactante frase del Chino Maidana sobre su futuro

Marcos "Chino" Maidana reapareció semanas después de la muerte de su primo "Pileta" y esbozó una alarmante frase que no tardó en impactar en el ambiente del boxeo. El excampeón mundial superligero y welter habló sobre su futuro en una reciente entrevista donde además se refirió a lo que se viene para Fernando "Puma" Martínez, la principal estrella de su promotora. Claro que, no fue lo único que tuvo repercusión a lo largo de la nota.

El nacido en Margarita, provincia de Santa Fe, respondió ante una consulta sobre lo que se viene para él a los 42 años. Con la posibilidad latente de subirse al ring para al menos realizar una exhibición, uno de los grandes referentes del deporte de los puños en nuestro país dejó en claro que no está en sus planes volver a combatir. Sin embargo, los términos que utilizó llamaron la atención de los fanáticos de la disciplina que sueñan con verlo otra vez arriba del cuadrilátero.

El Chino Maidana descartó su vuelta al boxeo con una impactante frase

"Se apagó, chau. No quiero saber más nada", esbozó el santafesino cuando en una nota con Bolavip le consultaron acerca de la posibilidad de pelear otra vez. En la actualidad es cada vez más común ver a ex boxeadores combatiendo contra influencers o mismo contra sus pares, pero el "Chino" no tiene el mismo objetivo en mente. A su vez, cabe destacar que recientemente perdió a quien lo acompañó siempre a lo largo de su carrera como lo fue su primo y mánager, Gustavo "Pileta" Maidana.

El Chino Maidana llenó de elogios al Puma Martínez antes de su próxima pelea

El boxeador oriundo del barrio porteño de La Boca peleará el próximo 22 de noviembre en Arabia Saudita contra Jesse "Bam" Rodríguez y el ídolo no dudó en hacer referencia a este combate que puede ser histórico. "Por las peleas que hizo y ganó contra grandes boxeadores es una experiencia tremenda, no cualquiera les gana a (Kazuto) Ioka, (Jade) Bornea o (Jerwin) Ancajas". Por otro lado, esbozó que desde el entorno de su rival están pensando "que va de punto. Pero lo estamos llevando bien para ganar, su virtud es que ataca y tira golpes por todos lados. Eso es lo que va a dar la victoria".

Marcos Chino Maidana descartó su vuelta al boxeo y le pone fichas a Fernando "Puma" Martínez

El pronóstico del Chino Maidana para Canelo vs. Crawford

Acerca del cruce entre el mexicano y el estadounidense, el referente del boxeo argentino también dio su opinión y no se guardó nada: "Estuve apostando ahí unos pesos para Canelo. La diferencia de peso es crucial. Son dos boxeadores de elite que, teniendo esa diferencia de peso, no le puede ganar el más chico al más grande". Con esto último hizo referencia a que Crawford subirá dos divisiones para este duelo contra el tapatío que ya está asentado entre los supermedianos y expondrá sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) este sábado 13 de septiembre en el Alliegant Stadium de Las Vegas.