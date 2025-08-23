Impacto en el boxeo argentino por lo que dijo el Puma Martínez de su próximo rival: "Una pared"

Boxeo: el Puma Martínez encendió la previa y picanteó a su próximo rival

Fernando "Puma" Martínez, uno de los campeones del mundo que tiene el boxeo argentino en la actualidad junto a Mirco Cuello, encendió la previa de la pelea contra Jesse "Bam" Rodríguez que tendrá lugar el 22 de noviembre del 2025. El oriundo del barrio porteño de La Boca unificará títulos con el estadounidense en ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita, después de lo que fueron las últimas victorias de ambos púgiles en sus respectivos combates. Pensando en dicho compromiso, que ya tiene fecha y lugar confirmados, el exrepresentante olímpico no se guardó nada.

En una reciente entrevista con ProBox TV, Martínez analizó el presente de su futuro contrincante y a quiénes enfrentó antes de medirse con él. A su vez, como ya sucedió antes de su compromiso en tierras niponas, el argentino habló de la chance de ganar por la vía del KO como ya lo hizo en otras oportunidades a lo largo de su carrera. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada inadvertidos en el mundo del deporte de los puños.

El Puma Martínez encendió la previa de la pelea contra Jesse Rodríguez

"La verdad que estoy en mi mejor momento y se va a encontrar con una pared. Creo que otros rivales suyos no estaban en su prime, yo vengo creciendo en cada pelea y ahora vamos a ver quién está mejor", aseguró el "Puma" dejando en claro que está por encima de los que se enfrentaron con Rodríguez, quien viene de vencer al sudafricano Phumelela Cafu. "Creo que va a ser una pelea muy estratégica, muy de ajedrez. Pero tengo toda la fe y lo saco por KO", agregó el argentino en la entrevista.

La cartelera de boxeo de la velada donde peleará el Puma Martínez

El Puma Martínez vs. Jesse "Bam" Rodríguez: los detalles de esta pelea

El argentino es dueño del título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y lo expondrá el sábado 22 de noviembre en el ANB Arena de Riyadh contra el invicto de Texas que ostenta la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de su récord de 22 victorias (15 por KO) sin derrotas.

Por supuesto, quien salga triunfador del duelo en noviembre -que ya tuvo cruces previos en las redes sociales- se quedará con los tres cetros mencionados y quedará sólo uno por conseguir.

Actualmente, el mexicano Willibaldo García Pérez es el campeón vigente de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división, por lo que será el próximo rival a vencer para alcanzar la unificación absoluta. Claro que, el nacido en el estado de Guerrero deberá esperar el resultado para posteriormente defender su corona contra el vencedor en la velada de carácter internacional denominada Noche de Campeones.

La cartelera de boxeo confirmada que tendrá a Fernando Puma Martínez como protagonista