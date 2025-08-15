Conmoción en el boxeo argentino: el homenaje a la Locomotora Oliveras en el estreno de "En el Barro"

Conmoción en el boxeo argentino: el sentido recuerdo a la Locomotora Oliveras

Este jueves 14 de agosto tuvo lugar el estreno de En el barro, la nueva serie de Netflix producida por Sebastián Ortega. En ella apareció Alejandra "Locomotora" Oliveras haciendo su debut como actriz a poco menos de un mes de su muerte después de permanecer internada tras sufrir un ACV. El director del spin-off de El Marginal tomó la decisión de homenajear a la leyenda del boxeo femenino en Argentina con un gesto que emocionó a más de un fanático del deporte de los puños.

Es que la nacida en Jujuy dejó su huella en la disciplina en la que no sólo fue multicampeona del mundo, sino también alcanzó hasta un récord Guinness y protagonizó verdaderas batallas arriba del ring. Después de su última presentación en el cuadrilátero, su carrera se encaminó tanto a la motivación en las redes sociales como también a ayudar a necesitados y todo lo que generó derivó en que se gane un rol en una producción televisiva. Además de que tiene varias apariciones en los capítulos, el detalle no menor está en el primero, donde se la reconoce tras la dura noticia de su deceso.

El sentido homenaje de En el barro, la nueva serie de Netflix, a Alejandra "Locomotora" Oliveras

"En memoria de Alejandra "Locomotora" Oliveras", reza el mensaje que aparece en los créditos del cierre del capítulo inicial de la nueva serie donde la exboxeadora protagonizó a "La Rocky". A su vez, en las redes también apareció su nombre ya que, tras el estreno, varios fanáticos y fanáticas compartieron tanto imágenes como videos suyos siendo una de las actrices de En el barro. Cabe destacar que la deportista murió el pasado 28 de julio en el Hospital José María Cullen de Santa Fe después de estar internada durante varios días producto del accidente cerebrovascular que tuvo dos semanas antes de su muerte.

El elenco principal de la producción de Sebastián Ortega para Netflix lo componen Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. A su vez, también trabajan Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, y la presentación de María Becerra. Además, cuenta con las participaciones especiales de Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina, y con Cecilia Rossetto como actriz invitada. Por otro lado, regresaron Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano en sus recordados roles de El Marginal.

El homenaje a Alejandra "Locomotora" Oliveras en el estreno de "En el barro"

La sinopsis oficial de En el barro, la nueva serie de Netflix

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes "tribus" que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en "Las embarradas".