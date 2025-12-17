Junior vence a Tolima y conquista Torneo Clausura de la liga colombiana de fútbol

FOTO DE ARCHIVO. El delantero colombiano del Junior de Barranquilla Teófilo Gutiérrez celebra un gol en un partido de Copa Sudamericana contra Flamengo

Junior se coronó el martes campeón del Torneo Clausura de la liga colombiana de fútbol al derrotar 1-0 a Tolima como visitante en el partido de vuelta por la final, un resultado que le permitió alcanzar su undécimo título y clasificar a la Copa Libertadores de América de 2026.

El partido se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué ante más de 23.000 espectadores.

El partido de ida, que se jugó el viernes en Barranquilla, terminó 3-0 a favor de Junior, por lo que el marcador global finalizó 4-0.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Junior, dirigido por el entrenador uruguayo Alfredo Arias, soportó el dominio y la presión de Tolima en los primeros minutos del partido, cuando el equipo local se volcó sobre su área para tratar de descontar la diferencia del primer juego.

Tolima se aproximó con riesgo sobre el arco del Junior defendido por el arquero Mauro Silveira, pero no concretó.

Junior equilibró el partido con el paso del tiempo. A los 17 minutos, Yimmi Chará, en una jugada de contragolpe, filtró un pase preciso que recibió el delantero José Enamorado, quien con pierna derecha venció al arquero del Tolima, Cristopher Fiermarin, para marcar el gol de los visitantes y silenciar el estadio.

El nuevo campeón de la liga colombiana se replegó estratégicamente y jugó al contragolpe frente a un Tolima errático en el manejo y el transporte del balón, así como en la definición.

Junior se quedó con 10 hombres en el terreno de juego por la expulsión del delantero paraguayo Guillermo Paiva, lo que le dio un aire a Tolima, que se volcó de nuevo sobre el área del equipo visitante en búsqueda del descuento, pero sin conseguirlo.

En el segundo tiempo Tolima, dirigido por el entrenador Lucas González, mantuvo la presión con el juego colectivo y las individualidades, pero sin lograr concretar el gol del descuento.

El equipo local mostró ansiedad y desorden a la hora de definir, mientras Junior se defendió e intentó sorprender en el contragolpe.

Tolima, que buscaba su cuarto título, jugará la fase previa de grupos de la Copa Libertadores de América del próximo año.

En la liga colombiana del 2026, Cúcuta y Jaguares de Córdoba jugarán en la primera división en reemplazo de Envigado y Unión Magdalena, que perdieron la categoría y descendieron a la segunda.

Con información de Reuters