Desde hace un largo tiempo, San Lorenzo vive complicaciones institucionales que lo llevan a situaciones límites en el fútbol argentino. En este caso se conoció que la mayoría de ls comisión directivo presentó la renuncia y, de esta forma, se decretó la acefalía en el club por lo que Marcelo Moretti dejó de ser el presidente, no obstante, se conoció que va a apelar esta situación a la Justicia.

Con respecto a esta situación que vive San Lorenzo de Almagro, lo más importante es saber efectivamente cuáles son las claves para entender el conflicto de San Lorenzo. De esta manera, el club de Boedo volvió a quedar en una situación de crisis, pero que tiene a varios dirigentes que quieren llevar adelante un gobierno de transición o, incluso, un llamado de elecciones.

Las 5 claves para entender el conflicto de San Lorenzo

¿Qué pasó este martes 16 de diciembre en San Lorenzo?

La primera pregunta a responder desde ya pasa por lo que ocurrió dentro de la sede del club. Hubo reuniones con largas horas de tensión, discusiones y renuncias masivas que llevaron a que el club termine en una acefalía.

Según informaron desde el medio partidario Vamos Ciclón, el presidente de la institución llegó y tuvo diferentes reuniones informales dilatando así el inicio de la más importante de la jornada. A su vez, el vocal opositor Marcelo Culotta dio más detalles en su cuenta de X (ex Twitter) sobre el accionar del directivo que causó molestia entre sus pares.

¿Quiénes son los dirigentes que renunciaron y que abrieron la acefalía en San Lorenzo?

Luego de varias horas de negociaciones, la mayoría de los dirigentes del club presentaron la renuncia al club. Con excepción de cinco dirigentes que decidieron mantenerse en la institución y no darle lugar a la acefalía, cosa que finalmente no lograron. Más allá de Marcelo Moretti, hay que sumar a Christian Evangelista, Sergio Costantino y el exjugador Néstor Ortigoza. También se le sumó Alejandro Tamer, mano derecha de Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación del Estado en el Gobierno de Javier Milei.

¿Qué es una acefalía?

Una acefalía en una institución ocurre cuando la mayoría de los dirigentes dejan sus funciones por una renuncia y, de esta forma, el club no tiene suficientes dirigentes para funcionar. Por lo cual, no puede llevar adelante las funciones. De hecho, vale decir que hay diferentes situaciones que ya están pasando en San Lorenzo que son complicadas de resolver porque, por ejemplo, no hay Secretario que firme transferencias o, incluso, libere pagos.

¿Cómo sigue la situación en San Lorenzo?

Después de la declaración, ahora la asamblea de socios es la encargada de hacerse cargo del club. Ahí va a estar Daniel Matos y Ulises Morales a la cabeza y, en este caso, la decisión tiene que ser si efectivamente se va a generar una comisión directiva transitoria que lleve adelante las riendas del club o, por el contrario, si se realiza un llamado a elecciones anticipadas. En este caso, vale decir que los hinchas de San Lorenzo claman por esta decisión principalmente, ya que quieren volver a votar a sus representantes.

¿Puede volver Moretti a San Lorenzo?

Luego de que se conozca la acefalía en San Lorenzo, Marcelo Moretti salió de la reunión y, apenas terminó, sostuvo que no va a a renunciar ni tomarse licencia. "Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política que tiene que tener y la acefalía no es lo recomendable", dijo y, luego, según publicó el portal Doble Amarilla, la búsqueda de Moretti es impugnar en la Justicia el acta que decreta la acefalía porque quiere declarar nula la reunión porque, para él, "no se respetaron los procedimientos".

Luego, más tarde, en charla con Todo Noticias, Marcelo Moretti señaló: :Hay un relato en contra mío, me quieren hacer un golpe de estado. Me costó mucho llegar a donde llegué. oy todos los días al estadio, camino 7 horas por día. No es normal eso, más allá de que la gestión te pueda gustar o no. Yo gané en las urnas. Fue totalmente transparente. Hay que respetar los procesos democráticos”.

