MasterChef Celebrity Argentina: ¿qué es una pavlova y cómo se hace?

Qué es la pavlova, cómo se hace y qué recetas hay

Este martes 16 de diciembre continuó la semana olímpica en MasterChef Celebrity Argentina 2025, con la gala de última chance. Los ocho participantes de más flojo rendimiento en los primeros días tuvieron que volver a poner manos a la obra y la consigna fue crear, en parejas, una pavlova.

La decisión de que tengan que hacer este plato es debido a que se alínea con el deporte del día: la gimnasia rítmica. Donato De Santis, uno de los jurados, comentó que este postre goza de la misma "agilidad" que deben tener los atletas del alto rendimiento que practican esta actividad.

Qué es una pavlova

La pavlova es un postre de origen australiano o neozelandés (es motivo de debate, aunque se sabe que surgió a comienzos del Siglo XX) hecho a base de merengue horneado, crujiente por fuera y suave por dentro, que se sirve generalmente con crema batida y frutas frescas como frutillas, kiwi o maracuyá. Su nombre es en honor a la bailarina rusa Anna Pavlova y se caracteriza por su textura ligera y su sabor dulce, equilibrado con la frescura de las frutas.

La pavlova suele prepararse en Navidad, cumpleaños y reuniones familiares, siendo algo típico del verano ya que se sirve frío. No hay una única forma de hacer pavlova: si bien la base de merengue se mantiene, está la pavlova grande clásica o las pavlovas individuals más pequeñas. Además, la fruta varía según la región, ya que pueden utilizarse frutos rojos, mango, maracuyá, durazno u otros cítricos. Algunas versiones incorporan chocolate, frutos secos o incluso capas adicionales de merengue, mientras que también existe la pavlova enrollada (roulade) que goza de una presentación diferente.

Una pavlova tradicional con frutillas y arándanos.

Recetas de pavlova: cómo hacerla paso a paso

Los ingredientes para hacer el merengue son 4 claras de huevo (a temperatura ambiente); 200 g de azúcar; una cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón; una cucharadita de maicena y una cucharadita de esencia de vainilla (opcional). Para la cobertura, en tanto, es necesario 250 ml de crema para batir (nata) bien fría; entre dos y tres cucharadas de azúcar (opcional) y frutas frescas a gusto.

Primero se debe precalentar el horno a 120-130 °C (bajo). Forrá una bandeja con papel manteca y dibujá un círculo como guía. Tras ello, batí las claras hasta que formen picos suaves. De a poco, agregá el azúcar mientras seguís batiendo, hasta lograr un merengue firme, brillante y con el azúcar bien disuelto. Luego empezá a incorporar suavemente el vinagre o limón, la maicena y la vainilla, mezclando con movimientos envolventes. Colocá el merengue en la bandeja formando un círculo. Podés hacer un pequeño “hueco” en el centro para luego poner la crema.

Una vez hecho todo eso, llevá la preparación al horno por entre una hora y una hora con 15 minutos. El exterior debe quedar seco y apenas color crema, mientras que el interior permanece suave. Una vez pasado ese tiempo, apagá el horno y dejá la pavlova adentro con la puerta entreabierta hasta que esté completamente fría para evitar que se quiebre. Para hacer la cobertura, batí la crema con el azúcar (si usás) hasta que esté firme pero suave. Justo antes de servir, colocá la crema sobre la pavlova y agregá las frutas frescas por encima.