El PRO promete unidad y sella acuerdo con Gobierno por coparticipación porteña

Después de las fracturas de la última temporada, el PRO espera votar unificado este miércoles. Los doce diputados estarían en sintonía para acompañar las leyes económicas de Javier Milei, con el Presupuesto como plato fuerte. Hacia el final del martes, previo a la sesión maratónica, Cristian Ritondo logró eliminar la única disidencia en torno a la ley de leyes, y la administración libertaria incluyó el ítem de coparticipación porteña reclamado por los amarillos.

El PRO había acompañado en comisión el dictamen del gobierno nacional con una salvedad: para ellos, era imprescindible añadir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación a la Capital Federal. Se trató de una demanda presente desde el inicio del debate y que parecía no encontrar salida. Sin embargo, Ritondo sostuvo el el reclamo incluso después de firmados los dictámenes.

En las últimas horas del martes, los amarillos confirmaron que la coparticipación quedará incluida en la ley de Presupuesto. Al agregado se lo definió como un artículo “técnicamente impecable” que habilita el cumplimiento del fallo judicial. En esa línea, se destacó el trabajo del ministro del Interior, Diego Santilli, que consiguió los avales necesarios para destrabar su inclusión.

En concreto, en el recinto se agregará el Artículo XX por el cual se faculta “al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos" CSJ 1865/2020”.

Jorge Macri, el alcalde porteño, estuvo este martes en el Congreso mientras Ritondo peleaba en Diputados por incorporar esa demanda. El mandatario se reunió con los senadores amarillos, un bloque reducido a tres miembros y comandado por Martín Goerling Lara. Lo hizo junto a Gabriel Sánchez Zinni, Jefe de Gabinete de la Ciudad, y Ezequiel Sabor, Secretario de Gobierno. Repasaron la agenda del Senado y de la Ciudad de Buenos Aires, tocaron la cuestión de la coparticipación y discutieron sobre el partido.

En Diputados, el PRO busca mostrar este miércoles una foto de unidad. La intención es que los doce miembros del bloque voten siempre juntos, dejando atrás las rupturas de criterio ocurridas en las últimas votaciones clave, como Garrahan, Universidades y Discapacidad, tanto en sus respectivas sanciones como en las insistencias.

El interbloque Fuerza del Cambio también iría en la misma línea, aunque los PRO serán más laxos frente a posibles disidencias. Este martes, se confirmó que Cristian Ritondo quedará al frente del armado, compuesto hasta ahora por cinco espacios y un total de 22 miembros. El nombre del espacio no pasó desapercibido: es el mismo que Patricia Bullrich le puso a su lista interna en las elecciones del 2023. La misma que atarajo legisladores PRO hacia La Libertad Avanza.

En el Senado, Patricia Bullrich tendrá unas semanas atareadas. Según lo convenido este martes, el miércoles se conformarán las comisiones afectadas a las sesiones extraordinarias, desde las 9 de la mañana hasta las once, una cada media hora. Se trata de trabajo; Presupuesto y Hacienda; Minería; y Medio Ambiente. En casi todas está la ex ministra.

Una vez conformadas las comisiones, comenzarán los plenarios. A partir de las 11 de la mañana y en simultáneo, Trabajo y Prespuesto – a cargo de Bullrich y Ezequiel Atauche respectivamente – se abocarán al tratamiento de la reforma laboral mientras que Minería y Medioambiente – con Flavio Fama y Edith Terenzi – lo harán con la de Glaciares.

En los planes libertarios, el miércoles y el jueves se dedicarán a la discusión en comisión para dictaminar el viernes. Los violeta buscaron conformar cuerpos que les resulten amables: las comisiones que tengan 17 miembros contarán con 12 del oficialismo y aliados y solo cinco peronistas; las que tengan 19 integrantes se dividirán en 13 amigables y seis opositores.

El viernes 26 de diciembre, y con la posibilidad de que deban extender el debate hasta el sábado, se espera la sesión final con un temario más que abultado: Reforma Laboral, Presupuesto y ley de Glaciares.