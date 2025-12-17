Las camisetas que Argentina y España deben usar por contrato en la Finalissima

Argentina y España serían sometidos a una campañar de marketing de Adidas.

Después de varios rumores y de idas y vueltas, se encuentra confirmada la organización de la Finalissima entre la Argentina y España en la previa del Mundial 2026. Un partido que significará la posibilidad de ganar un título oficial, pero que podría presentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni vestido de una manera más que particular. Una que se encontraría solicitada en el reglamento de la final.

En determinadas ocasiones, se establecen una serie de normas dentro de los partidos con el fin de que estas dispongan de cierta repercusión entre los hinchas. Una estrategia de marketing que en esta oportunidad estaría impulsada por Adidas con el fin de que los dos equipos hagan promoción de la nueva equipación suplentes se confeccionará de manera exclusiva para el certamen internacional que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Las camisetas se lanzarán meses antes del Mundial.

En el caso de la Argentina, se estima que su casaca contará con unos firuletes de color azul y blanco que buscarán recordar el diseño de los viejos colectivos que formaban parte del transporte público. Mientras que en España se podrá apreciar una prenda totalmente blanca con detalles en la zona de los puños de las mangas como en el cuello. La idea es aprovechar el potencial de la Finalissima para que las prendas ganen popularidad y se vendan en varias partes del planeta.

Todavía no fue oficializada

Por otro lado, se desprende que la Finalissima no fue oficializada por parte de la CONMEBOL, debido a que primero deben solucionarse algunas cuestiones que se vinculan de manera directa con lo económico y la logística. Lo monetario no es para nada menor, ya que la Argentina buscaría igualar el dinero que España recibirá por participar de este encuentro. Hace unos días, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, expuso que habrá una ganancia de 3 millones de euros por tan solo sumar 90 minutos.

La sede espera por el partido

A falta de algunos detalles para que se confirme el duelo, se deslizó que la Argentina tendrá que regresar al Estadio Icónico de Lusail en Qatar para enfrentarse con España. El encuentro estaría pactado para el viernes 27 de marzo pero todavía no quedó determinado el horario.

Un amistoso en la previa o después

La Finalissima podría no ser el único partido que la Argentina disputaría en la ventana de marzo, que es la última en la previa del Mundial, debido a que baraja la posibilidad de que haya un segundo. A falta de confirmación, la mayoría de los rumores apuntan a una visita a Senegal en África pero tampoco se descarta que dicho encuentro se dispute en Qatar. Un adversario que se encuentra clasificado al certamen internacional y que necesita de rodaje para llegar bien afilado.