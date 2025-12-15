Última hora: confirman día y sede de la Finalissima entre Argentina y España

Confirman el día y la sede de la Finalissima entre la Selección Argentina y España.

La Finalissima entre la Selección Argentina y España ya tiene día y sede confirmadas oficialmente, a la espera de conocer el horario también. El presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), Rafael Louzán, anunció que los vigentes campeones de América y de Europa se medirán el viernes 27 de marzo del 2026 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar.

El mismo escenario en el que el cuadro de Lionel Scaloni se consagró campeón del mundo en el 2022 será el que reciba, entonces, a los conjuntos liderados por Lionel Messi y Lamine Yamal en busca de una nueva Copa internacional. Anteriormente denominada Copa Artemio Franchi, la "Albiceleste" irá por su tercera estrella en la historia de este certamen.

¿Por qué Argentina y España jugarán la Finalissima?

Este torneo intercontinental, que organiza la FIFA con el aval de la CONMEBOL y la UEFA, se lleva a cabo entre el campeón de la última Copa América y el de la Europa. Por lo tanto, como la "Albiceleste" y la "Roja" se coronaron en sus respectivos torneos en el 2024, serán quienes protagonicen este cotejo por una nueva estrella en una cancha neutral a definirse.

¿Cuántas veces ganó la Selección Argentina la Finalissima?

La "Albiceleste" se quedó con el título de este torneo en dos oportunidades: en 1993 venció a Dinamarca en el estadio José María Minella de Mar del Plata por penales (5-4) tras el 1-1, cuando se llamaba Copa Artemio Franchi. En tanto, en 2022 derrotó a Italia por 3-0 en Wembley en Londres (Inglaterra).

Argentina y España trabajan juntas para el Mundial 2030

En septiembre del 2025 hubo una reunión clave entre Louzán, Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA) y otros dirigentes de ambos países en Buenos Aires. En la misma, también participaron : Joaquín María de Arístegui (Embajador español en la Argentina); el Pro Secretario de la AFA, Luciano Nakis; y el asesor de Protocolo y Ceremonial, Fernando Islas Casares.

Argentina y España también trabajan juntas para el Mundial 2030.

El mencionado encuentro sirvió también para conversar acerca de cuestiones ligadas a los preparativos de ambas Federaciones y países para lo que será la Copa del Mundo, en la que ambos actuarán como anfitriones en la Copa del Mundo del 2030. En ese certamen, el país sudamericano albergará en principio un partido de la ronda de grupos, mientras que la nación del Viejo Continente tendrá en su casa cotejos de todas las fases del torneo.