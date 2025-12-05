Fixture de España en el Mundial 2026: grupo, rivales y fechas del equipo de Luis de la Fuente

Los rivales de España en el Mundial 2026, el grupo y las posibles fechas.

La Selección de España ha participado en 16 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, y su historia se divide claramente entre la búsqueda constante del éxito y el estallido de gloria en la llamada "Época Dorada". Durante gran parte del siglo XX, la Furia Roja fue una asidua participante, con actuaciones destacadas como el cuarto puesto en Brasil 1950 —su mejor resultado hasta entonces— y varios cuartos de final a lo largo de las décadas (Italia 1934, México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002). No obstante, el equipo solía quedarse en las rondas finales, lidiando con polémicas arbitrales o derrotas ajustadas, lo que le valió durante mucho tiempo la fama de ser una selección con mucho potencial pero falta de fortuna en el torneo cumbre.

El hito histórico se concretó en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la "Generación de Oro" española, que ya venía de ganar la Eurocopa 2008, alcanzó la cima mundial. Bajo la dirección de Vicente del Bosque y con figuras legendarias como Iker Casillas, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, España se alzó con su único título mundial. A pesar de comenzar con una derrota ante Suiza, el equipo encadenó seis victorias consecutivas por la mínima (incluyendo el 1-0 ante Portugal, Paraguay y Alemania en fases de eliminación), culminando con el inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga de la final contra Países Bajos. Esta victoria no solo significó un título, sino la consagración de un estilo de juego basado en la posesión y el toque (tiki-taka) que dejó una marca indeleble en la historia del fútbol.

Los rivales de España en la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo H

España.

Uruguay.

Arabia Saudita.

Cabo Verde.

El Uruguay de Bielsa, un hueso duro de roer para la España candidata.

¿Cuándo serían los partidos de España en el Mundial 2026?

Los encuentros del pentacampeón del mundo serían el martes 16 de junio, el lunes 22 y el sábado 27 en Miami, Atlanta, Houston (todos de Estados Unidos) o Guadalajara (México).

