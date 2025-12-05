Fue campeón con Lanús y podría ser la cara nueva de Boca en 2026

Es una de las primeras bajas confirmadas del Granate tras ganar la Sudamericana

El desarrollo del Torneo Clausura expone que Boca se encuentra muy cerca de consagrarse campeón pero antes debe superar a Racing y clasificarse a la final. Mientras que en el plano del mercado de pases se está tejiendo la posibilidad de que el equipo que se encuentra en manos de Claudio Úbeda tenga asegurada su primera cara nueva para la próxima temporada. Una que acaba de consagrarse con Lanús en la Copa Sudamericana.

A pesar de que la AFA informó que el libro de traspasos quedará abierto recién en enero, los clubes se encuentran negociando la llegada de nuevos refuerzos. En el caso del Xeneize se trata de un movimiento bastante particular porque el Granate no estaría en condiciones de afrontar la compra de la ficha de Juan Ramírez, que fue dado a préstamo y que dicho acuerdo llegará a su fin dentro de unas semanas. El motivo radica en el flojo rendimiento que expuso cada vez que le tocó ingresar al campo.

Ramírez tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026

Lo particular del volante de Boca es que dispone de contrato hasta diciembre del 2026 y esto genera que Juan Román Riquelme deba tomar una decisión más que importante. Una es que le pida renovar para que de esta forma se marche por segunda vez y así poder recuperar parte de los 3 millones de dólares que le pagaron a San Lorenzo para quedarse con su ficha. Mientras que la otra opción pasa por rescindirle y dejarlo que obtenga la libertad de acción.

Aunque la decisión final que cuenta es la de Claudio Úbeda que podría analizar su permanencia y determinar cuánto le aportará su experiencia en la mitad de la cancha. Sin embargo, la continuidad del entrenador todavía no está confirmada del todo porque la misma será evaluada después de que el calendario de partidos de Boca llegue a su fin.

¿Leandro Brey se va de Boca?

Desde hace un tiempo, se menciona que Leandro Brey es blanco de algunos rumores de que lo ponen fuera del plantel de Boca de cara a la temporada 2026. Esto es producto de que no tiene los minutos que le gustaría y la idea de marcharse para ser titular en otra parte es una propuesta que lo seduce de gran manera.

“Estos meses fueron normales. Hablé con Claudio (Úbeda) para poder bajar. Hablamos los dos y llegamos a un acuerdo así que muy contento por eso y agradecido que me dio la posibilidad de poder bajar y tener minutos”, expresó el joven portero en charla con los medios después de la victoria de Boca frente a Gimnasia en la división de Reserva, que le permitió acceder a la final del Torneo Proyección 2025.