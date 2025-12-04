Cómo compartir tu Wrapped de Spotify en Instagram

El resumen anual es una forma ideal de revisar qué música te acompañó durante el año, y también de mostrarla: Spotify facilitó la función para exportar ese contenido a redes o apps como Instagram, WhatsApp, X o TikTok. Si querés compartir tu Wrapped sin complicaciones, con este paso a paso lo vas a lograr.

Cómo ver tu Wrapped 2025 primero

Asegurate de tener la app de Spotify actualizada (Android o iOS).

Abrí la app y prestá atención al banner o tarjeta que diga “Spotify Wrapped 2025 / Resumen del año” en la pantalla de inicio.

Si no aparece, podés buscar “2025 Wrapped” desde la lupa de búsqueda .

Una vez abierto el resumen, vas a ver diferentes “cards” o pantallas interactivas con tus datos: top artistas, canciones, géneros, minutos escuchados, etc.

Cómo compartir tu Wrapped en Instagram (o en otras apps)

Mientras navegás tu Wrapped, en cada tarjeta (o al final del recorrido) vas a ver un botón “Compartir” o “Share”.

Tocá ese botón: se abrirá un menú para elegir dónde compartir: historias de Instagram, WhatsApp, X, TikTok, o copiar el enlace para enviar por chat.

Si elegís Instagram: seleccioná “Historia” y el resumen aparecerá como una imagen —las estadísticas se transforman en una tarjeta visual lista para que tus amigos la vean.

Si querés enviarla por WhatsApp u otra app: simplemente elegí la app desde el menú de compartir y listo.

Qué podés compartir y por qué vale la pena

Con Spotify Wrapped 2025 podés mostrar:

Tus artistas , canciones y géneros preferidos del año.

El total de minutos escuchados o estadísticas globales de tu consumo musical.

Tus gustos y “aura musical”: ese perfil que define tu estilo según lo que más escuchaste. Otra de las novedades de esta entrega es la “ edad sonora ” que tenés de acuerdo a tus escuchas.

Y, en muchos casos, la lista personalizada con tus canciones top, ideal para compartir o revivir más adelante.

Compartirlo no solo sirve para presumir lo que más escuchaste: puede arrancar conversaciones con amigos, reencuadrar recuerdos del año, ver qué cambió en tus gustos musicales… o simplemente divertirte comparando distintas listas con tus amistades.