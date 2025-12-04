Chau Netflix: la función que eliminó la app y complica a los usuarios

Quienes estaban acostumbrados a abrir Netflix en el celular, elegir un título y enviarlo a la pantalla de casa ahora ya no tienen esa opción. El cambio fue silencioso: en las últimas semanas varios usuarios advirtieron que el botón de “Enviar a TV” desapareció de sus dispositivos.
Para seguir viendo Netflix en una Smart TV, ahora será necesario abrir la app directamente desde esa pantalla, usar el control remoto y olvidarse del celular como mando a distancia.
Qué cambió exactamente
-
La función para “castear” desde el móvil a televisores o dispositivos de streaming (Chromecast, Google TV) ya no está disponible para la mayoría de los usuarios.
-
Solo en algunos dispositivos antiguos —como Chromecast clásicos sin control remoto o TVs compatibles de forma nativa con Google Cast— podría seguir funcionando. Pero incluso ahí, muchos usuarios reportan que ya no aparece la opción.
-
Si tenías plan con anuncios (el más económico), la restricción ya venía siendo aplicada hace un tiempo. Ahora, con la eliminación global de esa función, la pérdida de flexibilidad afecta a un rango más amplio de usuarios.
Por qué esta decisión complica a muchos usuarios
La función de cast era especialmente práctica cuando no se quería iniciar sesión en un Smart TV (en casas de amigos, departamentos de alquiler u hoteles), o simplemente para navegar desde el móvil, más cómodo para buscar títulos o controlar la reproducción. Ahora, sin ese atajo:
-
Hay que abrir Netflix directamente desde la TV o el dispositivo de streaming.
-
Si no estás registrado en esa TV, tenés que iniciar sesión con usuario y contraseña o cuenta compartida.
-
Pierde sentido el uso de Netflix como segunda pantalla —una comodidad clave para muchos usuarios—.
Muchos usuarios sienten que la plataforma retrocede en conveniencia: la eliminación se dio sin aviso y sin una compensación aparente a cambio. Varias reviews del cambio hablan de frustración y de una experiencia más rígida, lejos de la flexibilidad que ofrecía antes.
Lo que conviene tener en cuenta si usás Netflix desde el móvil a la TV
-
Verificá si tu Smart TV o dispositivo sigue habilitando el cast (posiblemente modelos antiguos podrían seguir funcionando, pero no hay garantía).
-
Tené a mano tu usuario y contraseña de Netflix si vas a usar una TV distinta a la personal.
-
Si habitualmente usabas el móvil para buscar contenido, planear la sesión o controlar la reproducción, aceptá que ahora vas a depender del control remoto.
-
Si compartías cuenta en otra casa, el cambio puede complicar el streaming. Revisá si te conviene seguir con esa costumbre.
Este cambio de Netflix no es un simple ajuste técnico: altera una dinámica de uso muy habitual para muchos. Lo que antes era cuestión de unos toques en el celular, hoy puede requerir varios pasos adicionales y para muchos usuarios, algo que ya no volverá a ser tan cómodo.