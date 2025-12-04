Chau Netflix: la función que eliminó la app y complica a los usuarios

Quienes estaban acostumbrados a abrir Netflix en el celular, elegir un título y enviarlo a la pantalla de casa ahora ya no tienen esa opción. El cambio fue silencioso: en las últimas semanas varios usuarios advirtieron que el botón de “Enviar a TV” desapareció de sus dispositivos.

Para seguir viendo Netflix en una Smart TV, ahora será necesario abrir la app directamente desde esa pantalla, usar el control remoto y olvidarse del celular como mando a distancia.

Qué cambió exactamente

La función para “ castear ” desde el móvil a televisores o dispositivos de streaming ( Chromecast , Google TV ) ya no está disponible para la mayoría de los usuarios.

Solo en algunos dispositivos antiguos —como Chromecast clásicos sin control remoto o TVs compatibles de forma nativa con Google Cast— podría seguir funcionando. Pero incluso ahí, muchos usuarios reportan que ya no aparece la opción.

Si tenías plan con anuncios (el más económico), la restricción ya venía siendo aplicada hace un tiempo. Ahora, con la eliminación global de esa función, la pérdida de flexibilidad afecta a un rango más amplio de usuarios.

Por qué esta decisión complica a muchos usuarios

La función de cast era especialmente práctica cuando no se quería iniciar sesión en un Smart TV (en casas de amigos, departamentos de alquiler u hoteles), o simplemente para navegar desde el móvil, más cómodo para buscar títulos o controlar la reproducción. Ahora, sin ese atajo:

Hay que abrir Netflix directamente desde la TV o el dispositivo de streaming.

Si no estás registrado en esa TV, tenés que iniciar sesión con usuario y contraseña o cuenta compartida.

Pierde sentido el uso de Netflix como segunda pantalla —una comodidad clave para muchos usuarios—.

Muchos usuarios sienten que la plataforma retrocede en conveniencia: la eliminación se dio sin aviso y sin una compensación aparente a cambio. Varias reviews del cambio hablan de frustración y de una experiencia más rígida, lejos de la flexibilidad que ofrecía antes.

Lo que conviene tener en cuenta si usás Netflix desde el móvil a la TV

Verificá si tu Smart TV o dispositivo sigue habilitando el cast (posiblemente modelos antiguos podrían seguir funcionando, pero no hay garantía).

Tené a mano tu usuario y contraseña de Netflix si vas a usar una TV distinta a la personal.

Si habitualmente usabas el móvil para buscar contenido, planear la sesión o controlar la reproducción, aceptá que ahora vas a depender del control remoto.

Si compartías cuenta en otra casa, el cambio puede complicar el streaming. Revisá si te conviene seguir con esa costumbre.

Este cambio de Netflix no es un simple ajuste técnico: altera una dinámica de uso muy habitual para muchos. Lo que antes era cuestión de unos toques en el celular, hoy puede requerir varios pasos adicionales y para muchos usuarios, algo que ya no volverá a ser tan cómodo.