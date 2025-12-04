¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se juegan en Estados Unidos?

Estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 marca varios hitos históricos: será la primera edición con 48 selecciones participantes, en lugar de 32. Además, por primera vez el torneo será coorganizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El Mundial comenzará con el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México.

El calendario completo contempla 104 partidos distribuidos en 16 sedes en los tres países anfitriones. Estados Unidos será (por mucho) el país con más recintos anfitriones: tendrá 11 sedes. A su vez, acogerá 78 de los 104 partidos del torneo. Un dato de color es que: todas las instancias desde cuartos de final en adelante tendrán lugar en Estados Unidos.

Estadios que albergarán partidos en Estados Unidos

MetLife Stadium – East Rutherford , Nueva Jersey: será la sede de la final , el domingo 19 de julio de 2026 .

– , Nueva Jersey: será la sede de la , el . AT&T Stadium – Arlington / Dallas , Texas: será el estadio con más partidos, albergando 9 juegos .

– , Texas: será el estadio con más partidos, albergando . SoFi Stadium – Los Ángeles , California: recibirá partidos de fase de grupo y será escenario del debut de la selección de Estados Unidos.

– , California: recibirá partidos de fase de grupo y será escenario del debut de la selección de Estados Unidos. Mercedes‑Benz Stadium – Atlanta , Georgia: también sede de varios partidos, incluida una semifinal.

– , Georgia: también sede de varios partidos, incluida una semifinal. Hard Rock Stadium – Miami , Florida: será sede del partido por el tercer puesto y de varios encuentros previos.

– , Florida: será sede del partido por el tercer puesto y de varios encuentros previos. Arrowhead Stadium – Kansas City, Missouri: hospedará partidos de fase de grupos y otras instancias.

NRG Stadium – Houston , Texas: uno de los estadios en Texas seleccionados para albergar encuentros.

– , Texas: uno de los estadios en Texas seleccionados para albergar encuentros. Lumen Field – Seattle , Washington: sede de partidos de fase de grupos y fases eliminatorias.

– , Washington: sede de partidos de fase de grupos y fases eliminatorias. Levi's Stadium – Área de la Bahía de San Francisco ( California ): entre las sedes en la costa oeste.

– Área de la Bahía de San Francisco ( ): entre las sedes en la costa oeste. Gillette Stadium – Boston , Massachusetts: sede de algunos encuentros en la costa este.

– , Massachusetts: sede de algunos encuentros en la costa este. Lincoln Financial Field – Filadelfia, Pensilvania: sede de algunos partidos, incluyendo instancias de eliminación.

Estados Unidos albergará la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El Mundial 2026 será un evento continental. Estados Unidos cargará con la mayor parte de la logística y será escenario de la gran final en el área Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio. Como dato destacado: la expansión del torneo y la distribución multinacional de sedes reflejan la intención de la organización de acercar el evento a distintas regiones de Norteamérica.