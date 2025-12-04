Norris no le pedirá a Piastri que le entregue el título de la F1 en Abu Dabi

Gran Premio de Abu Dabi

Lando Norris no le pedirá a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, que le regale el título de Fórmula Uno, incluso si esa es la única manera de vencer a Max Verstappen el domingo en Abu Dabi.

El británico dijo el jueves, sin embargo, que estaría dispuesto a hacerlo si los papeles se invirtieran, aunque eso no es matemáticamente posible esta vez. Norris aventaja por 12 puntos al tetracampeón de Red Bull, Verstappen, con el australiano Piastri a otros cuatro.

Los tres aspirantes al título aparecieron juntos en una rueda de prensa en el circuito de Yas Marina el jueves, con Verstappen mucho más relajado.

A Norris se le pidió que considerara un escenario en el que Verstappen liderara la carrera con Piastri tercero y él cuarto. En ese caso, el vigente campeón conservaría su corona, a menos que los pilotos de McLaren intercambiaran posiciones.

¿Pediría Norris a Piastri, o a McLaren, que hicieran eso?

"No creo que lo hiciera porque, no sé, depende de Oscar si lo permitiría. No creo que dependa necesariamente de mí", dijo Norris. "Es lo mismo si es al revés. ¿Estaría yo dispuesto a hacerlo o no? Personalmente, creo que sí lo haría, precisamente porque siento que siempre soy así".

"No voy a preguntarlo, no quiero preguntarlo porque no creo que sea necesariamente una pregunta justa", añadió. "Al mismo tiempo, si es así como termina y Max gana, entonces bien. Enhorabuena a él y a esperar al año que viene. No cambia nada. No cambia mi vida. Se lo merecerá más que nosotros".

Piastri dijo que no se había hablado del asunto.

George Russell, de Mercedes, dos veces ganador esta temporada y que podría jugar su papel en la batalla por el título metiéndose entre los contendientes, sugirió al australiano que desconectara la radio de su automóvil.

"Creo que sería injusto para cualquiera de los dos pilotos ceder (puestos)", dijo Russell a periodistas. "Si Max gana, merece ganar. A mí no me gustaría ganar un campeonato porque mi compañero de equipo lo permite, especialmente si ha sido mi rival ese año".

Con información de Reuters