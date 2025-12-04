Qué canales de TV transmiten en vivo el sorteo del Mundial 2026: a qué hora empieza

La Selección argentina, cabeza de serie en el Bombo 1, llega al sorteo tras liderar las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos

El interés por el sorteo del Mundial 2026 de fútbol crece a medida que se acerca la ceremonia que definirá la fase de grupos del próximo torneo. Con la expectativa puesta en la Selección argentina y en un formato renovado, el evento se posiciona como uno de los momentos más destacados en el camino hacia la Copa del Mundo.

Horario del sorteo del Mundial 2026 y lugar de realización

El sorteo tendrá lugar este viernes en el Centro John F. Kennedy, ubicado en la ciudad de Washington, un escenario elegido por la FIFA para marcar el inicio formal de la competencia. La ceremonia dará comienzo el viernes 5 de diciembre a las 14 (hora de Argentina), momento en el que quedarán establecidos los grupos que disputarán la primera fase del torneo.

La instancia es clave para las selecciones que ya aseguraron su lugar en la próxima cita mundialista. En el caso de Argentina, el acceso al certamen se concretó tras una sólida actuación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde obtuvo 38 puntos y se mantuvo con amplia ventaja sobre Ecuador, su escolta en la tabla.

Cómo llega la Selección argentina al sorteo del Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta este sorteo con un presente deportivo favorable. Los campeones del mundo figuran entre los grandes candidatos a repetir el título y formarán parte del Bombo 1, condición que los ubica como cabezas de serie. Esta posición les permitirá evitar a las potencias futbolísticas en la primera etapa, lo que podría facilitar el camino hacia los cruces de eliminación directa.

El rendimiento del conjunto argentino en el último tramo competitivo reforzó su imagen internacional, ya que logró consolidarse en la cima de la clasificación regional con un funcionamiento estable y un plantel que mantiene la base del proyecto que conquistó el título mundial.

Qué canales transmiten en vivo el sorteo del Mundial 2026

La transmisión del Sorteo del Mundial 2026 contará con una amplia cobertura destinada tanto a la televisión como a las plataformas digitales. La Agencia Noticias Argentinas seguirá el minuto a minuto y, además, el evento podrá verse en vivo por DirecTV y TyC Sports, dos señales deportivas que suelen acompañar las instancias previas a las grandes competencias internacionales.

A su vez, la FIFA ofrecerá la transmisión oficial a través de FIFA+, su plataforma de streaming, diseñada para acercar contenidos exclusivos y facilitar el acceso a la ceremonia desde distintos dispositivos. Este servicio permite seguir el sorteo en tiempo real sin necesidad de contar con señal de TV tradicional, ampliando las opciones para quienes siguen de cerca el camino hacia el Mundial 2026.

Qué se define en el sorteo del Mundial 2026

Durante la ceremonia se conocerán los rivales de cada selección y se estructurará el calendario de la fase de grupos. El procedimiento incluirá la extracción de las bolillas correspondientes a los distintos bombos, organizados según el ranking y el desempeño previo de los equipos clasificados.

Para Argentina, el sorteo representa un paso fundamental en la planificación del próximo ciclo, ya que permitirá proyectar posibles cruces, trayectos de viaje y estrategias deportivas con base en sus futuros adversarios. La expectativa se sostiene por el nivel de competitividad que promete el nuevo formato mundialista.