Entradas Robert Plant en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Gran Rex

Tras una década, Robert Plant, el cantante histórico de Led Zeppelin, confirmó su regreso a Buenos Aires con un espectáculo único en el Teatro Gran Rex. Cuándo toca, cómo comprar las entradas y todo lo que deberías saber.
Robert Plant se presentará el 10 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex, en lo que promete ser una noche íntima, cálida y profundamente emocional. El ícono británico y una de las figuras más influyentes en la historia del rock llega para presentar Saving Grace, su nuevo álbum y proyecto artístico, en el marco del tour “Rugido de Otoño”, acompañado por la cantante Suzi Dian y un grupo de músicos excepcional.
Su último show oficial en el suelo argentino fue del Luna Park en 2012, tres años después participó en del Lollapalooza 2015 junto a Jack White. El próximo año el cantante volverá a subirse a un escenario en Buenos Aires en lo que espera será un encuentro más cercano.
A diferencia del Plant de los estadios, el artista busca generar intimidad por encima de los grandes despliegues. Comparte protagonismo, construye climas cálidos junto a su banda y propone una experiencia donde lo emocional prima sobre el virtuosismo del rock clásico y busca complicidad y emoción en el público. “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”, declaró recientemente.
El ex Led Zeppelin se presentará acompañado de la cantante Suzi Dian y una nueva banda: Oli Jefferson, batería; Tony Kelsey, guitarra; Matt Worley, bajo y cuerdas; Barney Morse-Brown, en el violonchelo. Con ellos estrenó recientemente una celebrada sesión de Tiny Desk para NPR, donde interpretaron cinco canciones en un formato acústico que sintetiza a la perfección este nuevo rumbo: espiritual, crudo y sorprendentemente fresco.
Entradas para Rober Plant en el Gran Rex: dónde comprarlas y cuánto salen
Las entradas para ver a Robert Plant en el Gran Rex estarán disponibles a partir de este miércoles 3 de diciembre, desde las 10:00 hs, a través de la página oficial de TuEntrada.com, con cualquier medio de pago. El precio de los tickets dependerá de la ubicación que se elija.
Saving Grace: una de las obras más personales en la carrera de Plant
El regreso de Plant a la Argentina coincide con el lanzamiento de Saving Grace, su último álbum lanzado el 26 de septiembre de 2025. El disco fue grabado en un entorno rural en la frontera galesa y sorprendió por su delicadeza, una búsqueda artesanal y una mirada profunda sobre la música roots.
El repertorio incluye versiones de clásicos olvidados y nuevas lecturas de piezas tradicionales, atravesadas por un enfoque sobrio y magnético. El álbum fue destacado por medios como The New York Times, Mojo y Uncut como una de las obras más personales e inspiradas de la carrera de Plant.