Jorge Rojas volvió a brillar en el Gran Rex y expresó todo lo que sintió para emocionar a sus fans.

El popular cantante de folklore Jorge Rojas volvió a dar dos espectáculos en Buenos Aires para la alegría y emoción de sus fans, quienes reaccionaron con mucho cariño en las redes sociales. El exintegrante de Los Nocheros también mostró lo que vivió junto a un invitado inesperado sobre el escenario del Teatro Gran Rex.

“Fueron dos noches que quedarán guardadas para siempre”, publicó Jorge Rojas en sus redes sociales y confesó sus sentimientos: “Volver al Gran Rex en este camino de 20 años fue mucho más que dos conciertos: fue reencontrarnos con nuestra historia, con las canciones que nos acompañaron en cada etapa y con el cariño inmenso de ustedes, que siempre late fuerte”.

Además, el compositor neuquino agregó sobre su performance en el famoso teatro porteño: “Cantar más de 50 canciones en un repaso tan profundo, fue también un viaje por el tiempo, por los momentos que nos trajeron hasta acá”. “Gracias por estar, por emocionarse, por seguir haciendo de cada encuentro una celebración de la música y la vida”, completó y cerró en su posteo: “Nos llevamos el corazón lleno. Hasta la próxima!!”.

Y como era de esperarse, el video que subió Jorge Rojas se llenó de reacciones en Instagram. “SOS mágico! Te amamos”; “Gracias por tanto querido cantor”; “Fue espectacular mucha emoción y verte tan cerca. El mejor obio !!!! Inolvidable este día”; “Genioooooooo. Excelente show de casi 3 horas”; “Cada encuentro tiene esa magia que no se puede describir con palabras”; “Gracias cantor, que no tenga final esta locura!”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Jorge Rojas celebró sus 20 años de carrera como solista con dos concierto emocionantes en el Teatro Gran Rex.

Otro usuario expresó para el popular artista del folklore: “Me repito y repito dando gracias pero es que realmente este show es impresionante! Uno ríe, llora de la emoción, baila, sonríe todo eso lo provocás vos por tus canciones, por tu entrega, por tu sonrisa, por tu voz única, porque como siempre digo hacés feliz a mi corazón, cuando estás en el escenario mi alma vibra con cada nota que entonás... gracias por tanto”.

Un invitado inesperado de Jorge Rojas en el Gran Rex

Por otra parte, Jorge Rojas también reveló un momento que nadie se esperaba durante uno de los shows. “El sábado en el Gran Rex, Paolo subió al escenario y sorprendió a todos al tocar el piano con una sensibilidad y un talento enormes”, describió en otro posteo en las redes sociales y explicó que el talento se debía a un dato particular.

“Después supe que es hijo de Sebastián Giunta, pianista y director musical de los últimos 25 años de Sandro, y que estudia en la escuela de música Esnaola. Verlo tan joven y tan conectado con la música fue una emoción enorme. Qué lindo encontrar en los chicos ese brillo y esa pasión por lo que aman. Gracias Paolo por ese momento que nos regalaste!!”, expresó Rojas y Alessandro Paolo Giunta Marchesano le contestó: “Muchas gracias realmente, por darme la oportunidad de poder tocar el piano en aquel escenario, realmente fue una de las mejores experiencias que tuve, gracias”.