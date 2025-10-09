Jorge Rojas fue invitado por Los Del Imaguaré para celebrar el Día Nacional del Chamamé.

Jorge Rojas es una de las figuras del folklore nacional y una vez más sorprende a todos sus fans al sumarse a la presentación de un grupo muy reconocido del chamamé en una fecha clave para el género musical. El espectáculo hizo emocionar a todos y los artistas se manifestaron en las redes sociales para destacar el momento especial.

“Hay noches que quedan guardadas para siempre”, escribió Jorge Rojas en su perfil de Instagram y detalló: “Ser invitado por Los De Imaguaré, en el Teatro Vera, y en el Día Nacional del Chamamé, fue un honor enorme”. “Gracias por abrirme su casa, por la calidez, por su historia, y por mantener viva la raíz de nuestra música”, agregó el artista oriundo de Neuquén.

“Y gracias al público correntino, que hizo de esta celebración un abrazo compartido. Felices 48 años de camino, de canciones y de amor por lo nuestro!!!”, completó el ex integrante de Los Nocheros, en una publicación que compartió junto a un video muy emotivo que se llenó de reacciones de cariño y afecto.

“En la voz de Jorge hasta el padre nuestro debe sonar maravilloso. Cante lo que cante lo hace maravilloso”; “Hermosa noche!”; “Estuve allí. Fue una noche mágica. Jorge tiene una voz con tanta fuerza y pasión, que en el Vera sonó Espectacular. Hermoso espectáculo”; “Estuve ahí y fue un espectáculo inolvidable!!! Un lujo!”; “Una noche inolvidable!!! Tanta emoción me generó escucharte cantar chamamé! Gracias a vos por esa noche única... la magia de tu voz en chamamé fue simplemente maravilloso!!!”, fueron alguno de los comentarios que recibió Jorge Rojas.

Jorge Rojas brilló con Los Del Imaguaré en Corrientes.

Por su parte, Los del Imaguaré también se manifestaron en la red social de Meta y agradecieron a su público por festejar con ellos un aniversario especial en Corrientes. “Vivimos una maravillosa jornada con un Teatro Vera completamente colmado, para celebrar el Día Nacional de Chamamé”. “Disfrutamos de nuestro nuevo disco ‘Viva el Chamamé’, los clásicos de siempre, el regreso de Fabio Acevedo y Mauro Bonamino para abrir el espectáculo”, indicaron.

“Como joya de la noche… JORGE ROJAS compartió escenario con nosotros dejando en lo más alto al Chamamé en su gran día”, destacaron los integrantes del conjunto que celebró sus 48 años y cerraron el posteo: “¡Gracias pueblo chamamecero por tan grandiosa noche!”.