El Gobierno de Milei habilitó a River a tener una universidad y oficializó la institución superior

El gobierno de Milei habilitó a River a tener una universidad y oficializó la institución

El Gobierno de Javier Milei oficializó la autorización definitiva del Instituto Universitario River Plate (IURP), y el club se convirtió en la primera institución deportiva en Argentina con una universidad propia. La medida se da en un contexto de tensiones con la AFA por su proyecto de universidad.

A través del decreto 889/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo otorgó el reconocimiento definitivo al Instituto Universitario River Plate. La resolución, firmada por el presidente Javier Milei, el vocero Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se apoyó en los dictámenes de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y de la Secretaría de Educación. De este modo, el IURP deja atrás su carácter provisorio, vigente desde 2010, y adquiere autonomía como universidad privada.

Cuál es la universidad de River

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La institución, con sede en la Avenida Figueroa Alcorta 7597 de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta como un modelo innovador: el primer instituto universitario del deporte creado por un club. Su oferta académica incluye Profesorado Universitario en Educación Física, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Administración del Deporte y Licenciatura en Marketing Deportivo. Además, cuenta con unidades de apoyo en distintas provincias y modalidades presenciales y a distancia, lo que amplía su alcance territorial.

El gobierno de Milei habilitó a River a tener una universidad y oficializó la institución

Este paso se suma a otras decisiones del gobierno nacional en favor de River Plate, como la cesión de tierras para proyectos educativos y deportivos. Sin embargo, la noticia se produce en paralelo a un conflicto abierto entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la creación de la llamada **Universidad AFA (UNAFA). A comienzos de diciembre, el Ministerio de Capital Humano intimó a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia a suspender la promoción de carreras de grado y posgrado, argumentando que la institución no contaba con reconocimiento oficial y que el uso del término “universidad” estaba restringido a entidades autorizadas por el Estado. En su comunicado, el gobierno calificó la iniciativa como una irregularidad y exigió el cese inmediato de la difusión.

La respuesta de la AFA no tardó en llegar. En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que “cumplimos todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual y seguimos los pasos para nuestro desarrollo según lo prescripto en la ley vigente”, defendió la validez de su proyecto y acusó al Ejecutivo de una “embestida contra la educación”. Tapia incluso presentó al exrector de la UBA, Alberto Barbieri, como responsable académico de la UNAFA, reforzando la legitimidad de la propuesta.